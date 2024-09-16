В ВСУ не взяли. Что известно о человеке, задержанном за покушение на Трампа

В СМИ появляются всё новые подробности о жизни и деятельности человека, задержанного за предполагаемое покушение на Дональда Трампа.
Как пишет 16 сентября WSJ, его прошлое связано с полицией. Сейчас, по данным CNN, 58-летний Райан Уэсли Раут — владелец небольшой строительной компании на Гавайях. Он, по данным агентства, написал и на свои деньги издал книгу о геополитике и украинском конфликте, в которой называл Трампа «идиотом», «шутом» и «дураком». Он писал о своих безуспешных попытках помочь Украине, высказывался по поводу многочисленных глобальных кризисов, осуждал выход бывшего президента США из иранской ядерной сделки в 2018 году — эта «огромная ошибка», по его словам, сблизила Тегеран с Москвой. Он высказывался о политической ситуации в Афганистане (призывая афганских беженцев сражаться за Украину), писал о Тайване, Северной Корее и Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Раут бывал на Украине. В отделе координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ сообщили CNN, что Раут связывался с представителями интернационального легиона Украины через интернет, но никогда с ним не сотрудничал. Раут предлагал ВСУ «большое количество рекрутов из разных стран», но ему даже не отвечали, так как инициативы были нереалистичны. Два человека, которые познакомились с Раутом на Украине, сообщили WSJ, что американцу отказали во вступлении в ВСУ.
Раут, как пишет CNN, неоднократно призывал к укреплению обороны Тайваня от Китая и надеялся создать иностранный легион по примеру украинского, он указан на сайте Тайваньского иностранного легиона как «координатор Международного волонтерского центра», который «вербует бывших военных и гражданских лиц со всего мира», готовых защищать Тайвань в случае войны с Китаем. CNN связался с некоторыми людьми, указанными на сайте группы, и они сказали, что не слышали ни о группе, ни о Рауте. МИД и Минобороны Тайваня отказались от комментариев.
Инцидент, который силовики назвали покушением, случился днём 15 сентября. Трамп играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал.
Это второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. В политика стреляли с крыши здания, пуля задела его ухо. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Предполагаемого стрелка ликвидировали.