В ВСУ не взяли. Что известно о человеке, задержанном за покушение на Трампа

В СМИ появляются всё новые подробности о жизни и деятельности человека, задержанного за предполагаемое покушение на Дональда Трампа.



Как пишет 16 сентября WSJ, его прошлое связано с полицией. Сейчас, по данным CNN, 58-летний Райан Уэсли Раут — владелец небольшой строительной компании на Гавайях. Он, по данным агентства, написал и на свои деньги издал книгу о геополитике и украинском конфликте, в которой называл Трампа «идиотом», «шутом» и «дураком». Он писал о своих безуспешных попытках помочь Украине, высказывался по поводу многочисленных глобальных кризисов, осуждал выход бывшего президента США из иранской ядерной сделки в 2018 году — эта «огромная ошибка», по его словам, сблизила Тегеран с Москвой. Он высказывался о политической ситуации в Афганистане (призывая афганских беженцев сражаться за Украину), писал о Тайване, Северной Корее и Венесуэле.