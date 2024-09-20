Израиль снова ударил по Ливану. СМИ пишут о гибели одного из членов руководства «Хезболлы»

Армия обороны Израиля вновь ударила по Ливану. По информации армейской пресс-службы, целью атаки был южный район Бейрута Дахия, где находятся офисы военизированной партии «Хезболла», пишут РИА Новости 20 сентября.



Местный телеканал Al Hadath сообщил, что в результате атаки убит один из членов руководства организации. По некоторой информации, им стал Наим Касем, заместитель генсека «Хезболлы».



ТАСС писал, что самолеты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по району, где находится мечеть Эль-Каим. Сообщается по пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Накануне Армия обороны Израиля атаковала южные территории Ливана. Произошло это вскоре после массовой детонации пейджеров у членов «Хезболлы». Погибли 32 человека, тысячи ранены. Лидер движения Хасан Насралла назвал это «террористическим актом». Вечером 19 сентября пресс-служба ВС Израиля заявила, что атаковала около «30 готовых к использованию пусковых установок» на юге Ливана и объектов инфраструктуры, принадлежащих «Хезболле».

