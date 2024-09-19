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    ВВС Израиля нанесли удары по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы» в Ливане: видео

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    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 19 сентября заявила, что атаковала «около 30 готовых к использованию пусковых установок» и объектов инфраструктуры проиранской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    «Нанесли удары по примерно 30 пусковым установкам, оружейным складам и объектам террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 пусковых установок», — говорится в пресс-релизе. Уточняется, что удары наносились «на основе разведывательных данных», а пусковые установки предназначались для «немедленного запуска» по территории еврейского государства.

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    Атака совпала по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который назвал недавнюю детонацию пейджеров участников движения «террористическим актом» и заявил, что «Израиль перешагнул все красные линии».

    Детонация пейджеров членов «Хезболлы» произошла во вторник в разных районах Ливана. Погибло 32 человека, более четырех тысяч пострадало.

    Министр обороны Израиля Йоав Галант 18 сентября заявил о начале нового этапа войны. «Центр тяжести смещается на север, а это значит, что мы всё больше перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север», — сказал он.

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    ЦАХАЛВВСУдарЛиванХезболлаХасан Насрулла
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