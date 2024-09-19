ВВС Израиля нанесли удары по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы» в Ливане: видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 19 сентября заявила, что атаковала «около
«Нанесли удары по примерно 30 пусковым установкам, оружейным складам и объектам террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно
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Атака совпала по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который назвал недавнюю детонацию пейджеров участников движения «террористическим актом» и заявил, что «Израиль перешагнул все красные линии».
Детонация пейджеров членов «Хезболлы» произошла во вторник в разных районах Ливана. Погибло
Министр обороны Израиля Йоав Галант 18 сентября заявил о начале нового этапа войны. «Центр тяжести смещается на север, а это значит, что мы всё больше перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север», — сказал он.