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Власть Министр обороны Израиля объявил о начале нового этапа войны

Министр обороны Израиля объявил о начале нового этапа войны

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7 комментариев

Министр обороны Израиля Йоав Галант в своей речи 18 сентября заявил о начале нового этапа войны. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Центр тяжести смещается на север, а это значит, что мы все больше перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север», — сказал Галант.

Он добавил: «Эта операция проводится всеми силами, и ее миссия ясна и проста — безопасно вернуть жителей северных общин в свои дома».

Армия обороны Израиля перебрасывает одно из подразделений — 98-ю дивизию — из сектора Газа на границу с Ливаном, передает Haaretz.

По данным CNN, Израиль заявил США, что проведет операцию в Ливане, но не сообщил никаких подробностей.

Как пишет The Jerusalem Post, Галант похвалил «Моссад» и оборонное ведомство за «большие достижения» как раз в то время, когда Ливан сотрясают взрывы. При этом Израиль не берёт на себя ответственность за взрывы.

Напомним, в результате взрывов различных устройств в Ливане вчера и сегодня погибли около 20 человек, более 3 тысяч пострадали. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Арабо-израильский конфликт Израиль Ливан Взрывы
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Комментарии
7
Эд Хэммет
5 минут
ХАМАС в основном уничтожен. Пора отправить на кладбище Хезболлу. Есть такая работа - террористов ликвидировать.
282201992
46 минут
Русские поддерживают ! Израиль - мы с вами !
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