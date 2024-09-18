Новые взрывы в Ливане: рации, телефоны и сотни пострадавших. Что известно о второй волне детонации?

Источник: тг-канал Lebanon_news







Второй день подряд в Ливане взрываются устройства. В среду, 18 сентября, ближе к вечеру взорвались тысячи персональных раций. Однако сегодня произошла детонация не только одного вида девайсов, как было накануне с пейджерами, — взорвались телефоны, автомобильные рации, устройства для снятия отпечатков, приборы, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах. «Фонтанка» собрала все, что известно о втором дне взрывов на данный момент.

Что известно о второй волне детонации устройств в Ливане?



В результате новых взрывов пострадали как минимум 300 человек, пишет Al Jazeera. Сейчас известно о 9 погибших. Сдетонировали устройства, которые принадлежали, в частности, членам радикальной группировки «Хезболла». По данным издания Axios со ссылкой на источники, Израиль взорвал тысячи устройств беспроводной связи. Как сообщает Al Hadath, портативные рации были закуплены «Хезболлой» около пяти месяцев назад — примерно в то же время были приобретены пейджеры, взорванные накануне.

Источник: соцсети







Как пишет Almayadeen, взрывы привели к массовым пожарам в автомобилях, мотоциклах, квартирах и магазинах по всему Ливану. Полный масштаб второго дня взрывов пока трудно оценить. Одно из устройств взорвалось во время похоронной процессии члена «Хезболлы», погибшего во вторник во время детонации пейджеров. Детонация попала на видео.

Источник: соцсети

Взрывы произошли на юге страны и в южных пригородах Бейрута, сообщил источник в службе безопасности и очевидцы. Многие пострадавшие получили ранения в области живота и рук, уточняет Reuters.



Al Hadath отмечает, что взлом произошел после того, как информированные ливанские источники несколько месяцев назад сообщили, что «Хезболла» начала использовать коды в сообщениях, стационарные телефоны и пейджеры, чтобы обойти слежку Израиля.

Источник: Al Arabiya English / YouTube

Источник телеканала Al Hadath в службе безопасности рассказал, что взорвались портативные радиостанции. Один из источников издания также сообщил, что взорвались устройства связи в некоторых домах, беспроводные устройства в автомобилях и некоторых мотоциклах.

Источник: Middle East Eye / YouTube

Иранский Press TV со ссылкой на информированные источники пишет, что взорвавшиеся сегодня устройства связи были из той же партии, что и взорванные накануне пейджеры, и импортировала их та же фирма.



Командование ливанской армии призвало людей не собираться на местах инцидентов из соображений безопасности и чтобы не мешать медикам.



Источник: Roya News English / Youtube

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Детонация пейджеров в Ливане 17 сентября

Во вторник в разных районах Ливана практически одновременно сдетонировали множество пейджеров, которыми пользовались члены шиитского движения «Хезболла». В результате, по данным Минздрава страны, погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое детей: 8-летняя девочка и 11-летний мальчик. С ранениями в больницы доставили 2800 человек. Ливанские власти возложили полную ответственность за произошедшее на Израиль, а «Хезболла» поклялась отомстить.



В МИД Ирана назвали массовые взрывы пейджеров в Ливане терактом и массовым убийством. По одной из версий, взрывы произошли вследствие кибератаки. Взорвались пейджеры тайваньской фирмы Gold Apollo. Представители компании, в свою очередь, заявили, что эти модели были изготовлены фирмой, базирующейся в Будапеште, по лицензии.



По данным международных новостных агентств, заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров могли специалисты израильской разведки «Моссад». Израильские власти произошедшее не комментируют. Тем не менее командующий офицер Северного командования ЦАХАЛ заявил, что израильские войска в районе границы с Ливаном находятся в состоянии «пиковой готовности», передает ТАСС. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести независимое расследование взрывов пейджеров и привлечь виновных к ответственности.



«Вчерашние массовые взрывы пейджеров по всему Ливану и в Сирии шокируют, а их последствия для гражданского населения неприемлемы», — заявили на странице совета по правам человека в соцсети X.