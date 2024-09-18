«За этим стоит серьёзная организация с большими деньгами или целая страна». Взрывотехник — об атаке на пейджеры в Ливане

Источник: WAEL HAMZEH / EPA / TASS







Хасан Насралла, лидер «Хезболлы», еще в феврале 2024 года призвал соратников не использовать телефоны, поскольку по ним можно отследить обладателя или прослушать его разговоры. «Хезболла» закупила 5 тысяч простых и забытых было устройств связи — пейджеров, которые умеют только принимать и отображать на экране текстовые сообщения. 17 сентября они почти одновременно взорвались. 18 сентября начали поступать сообщения из Ливана о взрывах раций, которые были закуплены одновременно с пейджерами, и другой техники.



Источники агентства Reuters в службах безопасности Ливана сообщили, что часть пейджеров взорвались, когда они завибрировали и зазвенели. В Сети распространяются видео с людьми, получившими травмы лица, кистей, бедер. По последним данным, пострадали 4 тысячи человек, более 200 человек находятся в реанимации, погибли 11. Более 500 обладателей этих устройств поднесли их лицу, чтобы посмотреть на экран, и получили тяжелые ранения глаз — ослепли.



«Фонтанка» попросила эксперта по взрывотехнике рассказать, на каком этапе 5 тысяч аппаратов могли начинить взрывчатым веществом. А также — отчего может взрываться другая техника. На условиях анонимности специалист оценил версии, которые сейчас обсуждаются в СМИ.



Напомним, сначала было высказано предположение, что в ходе организованной кибератаки перегрелись и взорвались аккумуляторы пейджеров. Но практически сразу ее опроверг бывший американский спецагент Эдвард Сноуден. Он написал в соцсети, что в устройствах, вероятнее всего, установили взрывчатку.



— Может ли перегретый аккумулятор взорваться с такой силой, что показывают на видео в Сети?



— Теоретически может: известен случай, когда погиб ребенок во время телефонного разговора — держал аппарат у уха, когда перегревшийся аккумулятор взорвался. Но это, как говорится, другое. Судя по кадрам в Сети, пейджеры взрывались иначе в сравнении со взрывом аккумулятора. Думаю, что у тех, кто носил их на поясе, даже бедренную кость пробивало. Видел, как человек упал в результате взрыва, жив он или нет, неясно.



— Взрывчатку могли вставить еще на производстве?



— Могли, конечно, теоретически. Но практически никакая частная компания не пойдет на то, чтобы предоставить возможность кому-то вносить изменения в изделие в процессе его производства.



— Поставка пейджеров заказчику была перехвачена и в них встроили взрывчатку?

— Это самая рабочая тема. На каком-то производстве заранее изготавливается конкретный, легко заменяемый блок устройства, чтобы процесс «заминирования» 5 тысяч пейджеров занял буквально день, может, даже несколько часов. Допускаю, что это аккумулятор, который проще всего быстро поменять: снял крышку — переставил аккумулятор — закрыл.



Технически это происходит так: стандартный аккумулятор вычищается наполовину — он должен быть рабочим. Свободное место заполняется взрывчатым веществом. Тут есть проблема — по документам производителя аккумулятор пейджера держит заряд двое суток или, допустим, 5 тысяч часов, а без половины аккумулятора время сокращается вдвое и человек жалуется, что пейджер быстро «садится». Подозрительно. Такая версия годится только в случае, если их раздали недавно. Но мы не знаем, как долго ими пользовались, известно только, что закуплены эти пейджеры были пять месяцев назад.



Другой расклад, если технические возможности тех, кто осуществлял их подмену, безграничны. Они могли сделать новые аккумуляторы той же мощности, что и у оригинала, при размерах в два раза меньше. Тогда коробка, идентичная оригиналу, оказывается наполовину пустой и на свободное место закладывается взрывчатка.



И в том, и в другом случае, чтобы не случилось неконтролируемого взрыва при случайном падении пейджера или нажатии, важно, чтобы детонатор был защищен жесткой оболочкой. В коробке, которую мы теоретически описали, защитить его можно, если в одном отсеке расположить взрывчатое вещество, в другом — детонатор. Скажем, толщина аккумулятора составляет 5 мм. Так называемый критический диаметр — минимальная толщина, при которой будет передаваться детонирующий импульс: например, у мощного ТЭНа (тетранитропентаэритрит) — 3,2 миллиметра. Значит, все получится при условии, что это вещество будет очень плотно спрессовано, а это возможно только в промышленных условиях, не в кустарных.



То есть условно: на 2 тысячи аккумуляторов толщиной 5 мм мы должны 20 граммов взрывчатого вещества промышленным способом сжать, упаковать, предусмотреть защиту от взрыва на случай, если пейджер упал или завибрировал.



Приблизительно так же в Советском Союзе брали авторучки у настоящего производителя канцелярских изделий, везли в лабораторию и там внутренности убирали, а в корпус вставляли готовые изделия «особого назначения». При этом ручками можно было писать, но недолго — чернильная ампула уменьшалась в объеме.



Оговорюсь, мы не знаем, что использовалось в качестве взрывчатого вещества — порошкообразный запрессованный ТЭН или пластичное взрывчатое вещество на основе ТЭНа или гексогена, октогена. Экспертизу должны провести химики, но ее вряд ли кто-то разгласит.



Масштаб массового взрыва говорит о том, что за ним стоит серьёзная организация с большими деньгами или страна. Самое вероятное, что на пункте пересыла партии произведена модульная замена. То есть, чтобы не копаться в каждом изделии, их просто вскрыли и заменили обычные аккумуляторы на начиненные взрывчаткой.



— Версия о кибератаке несостоятельна?



— Атака была. Явно была подана какая-то команда, точнее, что-то активировали в устройствах определенных абонентов. Иначе как бы пейджеры начали взрываться почти одновременно?



— Есть конспирологическая версия: чтобы пейджеры не достались противнику, «Хезболла» сама изготовила их так, что в случае попадания в руки врага они самоликвидируются при поступлении определенного сигнала. Но что-то пошло не так.



— Это больше похоже на версию «Вышибу глаз себе, чтобы у тещи был зять кривой». Пейджеры раздали 5 тысячам человек, какая-то часть из них должна была бы быть в курсе того, что эта техника «доработана» так, что способна взорваться. Минимум треть из них проговорилась бы. Можно, конечно, дать пейджер людям, и они не будут знать про его «защиту». Но служба безопасности, другие причастные к этому проекту знали бы. Такое утаить невозможно.



— МОССАД уже проводил аналогичную операцию несколько лет назад со взрывом телефонов при ликвидации командиров ХАМАСа. Теперь стали опасными и пейджеры. Какие еще гаджеты могут стать оружием?



— Любой предмет, в который можно что-то спрятать: от рации, онлайн-будильника до фитнес-браслета и даже огнетушителя в машине. Человеческая фантазия безгранична. Поэтому любая техника должна быть изначально проверена и потом выдана пользователю. Мало того, прежде чем ее выдать, хорошо бы еще и опломбировать. Чтобы человек даже сам, пользуясь телефоном или какой-то электроникой, видел, что она не вскрывалась.



В Ливане массовую пейджерную атаку назвали посягательством на суверенитет страны. В России — чудовищным актом терроризма и гибридной войны. В США говорят, что не имеют к пейджерной атаке никакого отношения, и называют ее самым большим провалом контрразведки.

