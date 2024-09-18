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    PressTV: в Ливане ранены более 100 человек. Взрывавшиеся сегодня гаджеты из той же партии, что и вчерашние

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    В результате новой волны взрывов коммуникационных девайсов в Ливане 18 сентября, по данным минздрава страны, пострадали более 100 человек, как минимум один погиб. Об этом сообщает арабский канал PressTV. В одном из сообщений говорится, что погибших трое. Lebanon News пишет о большом количестве жертв.

    Гаджеты, которые взорвались сегодня, были частью того же груза и импортировались той же компанией, что и пейджеры, которые взорвались во вторник, отмечает канал.

    В городах Бекаа и Бейрут жителей просят сдавать кровь, пишет канал Lebanon News.

    На видео попал момент взрыва в магазине телефонов в Бейруте.

    17 сентября в Ливане начали взрываться пейджеры. Погибли как минимум 11 человек, пострадали более четырех тысяч, более 200 находятся в реанимации. По данным международных новостных агентств, заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров Gold Apollo тайваньского производства могли специалисты израильской разведки «Моссад». 18 сентября ближе к вечеру прокатилась новая волна: по всей стране, в разных городах детонируют не только устройства участников «Хезболлы», но рации, телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. В сообщении Lebanohn News говорится, что взрывов мобильных телефонов iPhone и Samsung не зафиксировано.

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