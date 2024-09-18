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Происшествия Новая волна взрывов в Ливане: не только пейджеры, но и рации, телефоны, энергосистемы. На видео — взрыв на похоронах

Новая волна взрывов в Ливане: не только пейджеры, но и рации, телефоны, энергосистемы. На видео — взрыв на похоронах

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12 комментариев

Новая волна взрывов в Ливане: во второй половине дня начали взрываться тысячи персональных раций, используемых в том числе «Хезболлой», сообщает местный канал Lebanon News. Взрываются, по данным местных СМИ, не только пейджеры (как вечером 17 сентября), но и мобильные телефоны, автомобильные радиостанции, и рации. На фотографиях в телеграм-каналах — тела на асфальте и раненые люди. По данным СМИ, пострадавших как минимум около сотни.

Взрыв на похоронах членов «Хезболлы», погибших при детонации пейджеров, попал на видео.

Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Губейри. В городе Аль-Марвания взорвалась энергосистема с солнечной батареей, пострадала девочка, пишет Lebanon News.

«Литиевые батареи являются одним из самых опасных типов батарей, особенно в тех устройствах, которые подключены к системе WiFi, и поэтому их надо отключить от сети», - отмечают в канале.

В магазине взорвался, судя по всему, телефон.

На этом видео - последствия взрыва пейджера.

Местами начались автомобильные пожары.

Новость дополняется.

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Комментарии
12
Скрепоразгибатель
14 минут
Моссаду просто нет равных,такого в истории подобных спецопераций ещё не бывало
В д. Гадюкино - дожди.
14 минут
Вот так работает настоящий план.
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