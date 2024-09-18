Новая волна взрывов в Ливане: не только пейджеры, но и рации, телефоны, энергосистемы. На видео — взрыв на похоронах

Новая волна взрывов в Ливане: во второй половине дня начали взрываться тысячи персональных раций, используемых в том числе «Хезболлой», сообщает местный канал Lebanon News. Взрываются, по данным местных СМИ, не только пейджеры (как вечером 17 сентября), но и мобильные телефоны, автомобильные радиостанции, и рации. На фотографиях в телеграм-каналах — тела на асфальте и раненые люди. По данным СМИ, пострадавших как минимум около сотни.



Взрыв на похоронах членов «Хезболлы», погибших при детонации пейджеров, попал на видео.



Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Губейри. В городе Аль-Марвания взорвалась энергосистема с солнечной батареей, пострадала девочка, пишет Lebanon News.



«Литиевые батареи являются одним из самых опасных типов батарей, особенно в тех устройствах, которые подключены к системе WiFi, и поэтому их надо отключить от сети», - отмечают в канале.



В магазине взорвался, судя по всему, телефон.

На этом видео - последствия взрыва пейджера.

Местами начались автомобильные пожары.

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