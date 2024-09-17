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    Число погибших от взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11

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    Число жертв детонации пейджеров в Ливане возросло до 11 человек, сообщает Минздрав страны, пишет ТАСС. Количество пострадавших также увеличилось - до 4 тысяч человек.

    Ранее Минздрав Ливана сообщал о 8 жертвах взрывов пейджеров и 2,8 тысячи раненых. Ведомство на основе первичной информации расценило произошедшее как агрессию со стороны Израиля.

    В результате взрывов техники пострадали члены военизированной партии «Хезболла». Других владельцев пейджеров призвали держаться подальше от гаджетов.

    О своей непричастности ко взрывам заявил Госдеп США. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что страна заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

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