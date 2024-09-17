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Политика Госдеп заявил о непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Госдеп заявил о непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

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6 комментариев

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил 17 сентября, что США не имеют отношения к детонации пейджеров в Ливане.

В ходе брифинга Мэттью Миллер отметил, что США заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном, но как инциденты с пейджерами повлияют на ход мирных переговоров, пока не известно.

Ранее ливанский минздрав заявил, что в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, еще 2,8 тысячи пострадали. Власти страны расценили произошедшее как агрессию со стороны Израиля.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
17 сентября 2024, 22:25
пейджеры стопудово китайские к ним все вопросы.
geokarma24
17 сентября 2024, 23:03
они все взорвались или по какому-то принципу были отобраны?...и что еще за пейджеры в наше-то время?
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