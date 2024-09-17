Госдеп заявил о непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил 17 сентября, что США не имеют отношения к детонации пейджеров в Ливане.



В ходе брифинга Мэттью Миллер отметил, что США заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном, но как инциденты с пейджерами повлияют на ход мирных переговоров, пока не известно.

Ранее ливанский минздрав заявил, что в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, еще 2,8 тысячи пострадали. Власти страны расценили произошедшее как агрессию со стороны Израиля.