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    Минздрав Ливана сообщил о восьми погибших после кибератаки на пейджеры

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    В результате взрывов пейджеров в Ливане погибли восемь человек, еще 2,8 тысячи ранены, заявил министр здравоохранения этой страны, слова которого приводят РИА Новости.

    Власти Ливана квалифицируют произошедшее как агрессию со стороны Израиля. Об этом заявил министр информации.

    Ранее СМИ сообщали о более чем тысяче членов «Хезболлы», пострадавших в результате детонации пейджеров. Издания Sky News Arabia, Reuters и Al Jazeera писали, что к взрывам причастен Израиль. Среди раненых — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

    Минздрав Ливана также подтвердил, что ранения участников военизированной партии связаны со взрывами пейджеров. Других обладателей техники попросили держаться от нее подальше.

    Представитель «Хезболлы» назвал детонацию пейджеров «крупнейшим нарушением безопасности», которому группировка подверглась почти за год войны с Израилем.

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