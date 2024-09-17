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Общество СМИ: Более тысячи членов «Хезболлы» и посол Ирана пострадали после кибератаки на пейджеры в Ливане

СМИ: Более тысячи членов «Хезболлы» и посол Ирана пострадали после кибератаки на пейджеры в Ливане

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7 комментариев

Более тысячи членов «Хезболлы» пострадали в Ливане 17 сентября в результате кибератаки. Их устройства радиосвязи неожиданно взорвались в южных пригородах Бейрута, долине Бекаа на востоке и юге страны. Sky News Arabia, Reuters, Al Jazeera сообщают, что к делу причастен Израиль.


В министерстве здравоохранения Ливана подтвердили, что ранения членов военизированной партии связаны со взрывами пейджеров. Обладателей устройств радиосвязи попросили держаться от них подальше.

«В ливанские больницы прибывает большое количество людей с различными травмами, и первоначально выяснилось, что травмы связаны со взрывом беспроводных устройств, которые были у пострадавших», — приводит слова Минздрава Sky News Arabia.

Представитель «Хезболлы» сообщил, что взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка почти за год войны с Израилем, пишет Reuters.

Известно, что ливанские военные активисты использовали пейджеры для скрытой коммуникации между собой, чтобы не допустить перехвата сообщений Израилем. Как рассказывает военный аналитик Элайджа Манье изданию Al Jazeera, устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов «Хезболлы».

По данным новостного агентства Mehr, в результате взрыва ранен посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

Турецкая газета «Yeni Şafak» пишет, что взорвавшиеся устройства были произведены компанией «Motorola». Производитель, в свою очередь, активно сотрудничает с армией Израиля и является крупнейшим поставщиком технологий связи и наблюдения для израильских военных и силовых ведомств.

Израиль официально не подтверждал свою причастность к кибератаке.

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Хезболла Ливан Пейджеры Израиль Кибератака Motorola Взрывы
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Комментарии
7
Rostik37
17 сентября 2024, 17:42
Эх, евреи! Работают таки!
Слава России!
17 сентября 2024, 17:36
молодцы какие, браво
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