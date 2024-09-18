«Хезболла» обещает отомстить, Gold Apollo не признает взорвавшиеся устройства. Что известно о детонации пейджеров в Ливане

Более четырех тысяч человек получили ранения в результате взрыва пейджеров в Ливане. По последним данным изданий Al Jazeera и Al Manar , число погибших от детонации возросло до 11 человек , более 200 человек находятся в реанимации, пишет ТАСС.

Как рассказал врио министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, состояние многих пострадавших крайне тяжелое, особенно тех, кому взрывом оторвало конечности, в основном руки. Не исключается, что число жертв станет больше.