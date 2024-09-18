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    «Хезболла» обещает отомстить, Gold Apollo не признает взорвавшиеся устройства. Что известно о детонации пейджеров в Ливане

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    Более четырех тысяч человек получили ранения в результате взрыва пейджеров в Ливане. По последним данным изданий Al Jazeera и Al Manar, число погибших от детонации возросло до 11 человек, более 200 человек находятся в реанимации, пишет ТАСС.

    Как рассказал врио министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, состояние многих пострадавших крайне тяжелое, особенно тех, кому взрывом оторвало конечности, в основном руки. Не исключается, что число жертв станет больше.

    О детонации пейджеров высказались в России. Так, в среду, 18 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает все вовлеченные стороны к сдержанности после взрывов в Ливане. Москва осуждает кибератаку и называет случившееся актом гибридной войны.

    По словам Захаровой, детонация требует особого внимания и расследования специалистов. А побочные действия чреваты опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.

    «Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был "заметен под ковер"», — сказано в официальном комментарии Захаровой.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед тем, как делать преждевременные выводы, необходимо разобраться в ситуации.

    «Мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего. Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами», — сказал он журналистам. (Цитата по РИА Новости.)

    По данным международных новостных агентств, заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров Gold Apollo тайваньского производства могли специалисты израильской разведки «Моссад». Представители Gold Apollo, в свою очередь, сообщили, что модели пейджеров, использовавшихся при взрывах в Ливане, были изготовлены базирующейся в Будапеште компанией BAC Consulting. А компания из Тайваня только лицензировала свой бренд для компании и не участвовала в производстве устройств, пишет Reuters.

    Как сообщил источник агентства в ливанских службах безопасности, «Моссад» ввел в устройства некую пластину, способную получать код и содержащую взрывчатый материал. Пейджеры взорвались, когда получили зашифрованное сообщение, что привело к одновременной активации взрывчатки, добавляет Sky News Arabia.

    Ливанские власти возложили полную ответственность за произошедшее на Израиль. «Хезболла», в свою очередь, поклялась отомстить, передает Al Jazeera. Израильские власти не комментируют случившееся. О своей непричастности ко взрывам заявил Госдеп США. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что страна заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

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