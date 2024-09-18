«Хезболла» обещает отомстить, Gold Apollo не признает взорвавшиеся устройства. Что известно о детонации пейджеров в Ливане

Более четырех тысяч человек получили ранения в результате взрыва пейджеров в Ливане. По последним данным изданий
Как рассказал врио министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, состояние многих пострадавших крайне тяжелое, особенно тех, кому взрывом оторвало конечности, в основном руки. Не исключается, что число жертв станет больше.
О детонации пейджеров высказались в России. Так, в среду,
По словам Захаровой, детонация требует особого внимания и расследования специалистов. А побочные действия чреваты опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.
«Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был "заметен под ковер"», — сказано в официальном комментарии Захаровой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед тем, как делать преждевременные выводы, необходимо разобраться в ситуации.
«Мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего. Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами», — сказал он журналистам. (Цитата по РИА Новости.)
По данным международных новостных агентств, заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров
Как сообщил источник агентства в ливанских службах безопасности, «Моссад» ввел в устройства некую пластину, способную получать код и содержащую взрывчатый материал. Пейджеры взорвались, когда получили зашифрованное сообщение, что привело к одновременной активации взрывчатки, добавляет Sky News Arabia.
Ливанские власти возложили полную ответственность за произошедшее на Израиль. «Хезболла», в свою очередь, поклялась отомстить, передает