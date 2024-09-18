Reuters: израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы»

Специалисты израильской разведки «Моссад» смогли заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые заказала ливанская военизированная партия «Хезболла». Об этом 18 сентября со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.



В пейджеры производства компании Gold Apollo было заложено небольшое количество взрывчатки, около трех граммов, говорит собеседник агентства. По словам еще одного собеседника, устройства активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.



Детонация пейджеров произошла накануне в различных районах Ливана. По данным Минздрава страны, погибли 11 человек и около четырех тысяч пострадали.



О своей непричастности к взрывам заявил Госдеп США. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что страна заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

