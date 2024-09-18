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Происшествия Reuters: израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы»

Reuters: израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы»

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17 комментариев

Специалисты израильской разведки «Моссад» смогли заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые заказала ливанская военизированная партия «Хезболла». Об этом 18 сентября со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

В пейджеры производства компании Gold Apollo было заложено небольшое количество взрывчатки, около трех граммов, говорит собеседник агентства. По словам еще одного собеседника, устройства активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

Детонация пейджеров произошла накануне в различных районах Ливана. По данным Минздрава страны, погибли 11 человек и около четырех тысяч пострадали.

О своей непричастности к взрывам заявил Госдеп США. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что страна заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

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Комментарии
17
Карабас Барабас
18 сентября 2024, 08:15
Да... это не шпилями любоваться под камеры, люди умеют делать свою работу, уважаю.
Эд Хэммет
18 сентября 2024, 07:39
Очередная блестящая операция легендарной спецслужбы. К сожалению, боевиков террористической организации Хезболла гораздо больше, чем 4-5 тысяч. Для их ликвидации предстоит ещё много поработать.
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