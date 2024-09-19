Рост числа жертв, обеспокоенность США, реакция в мире. Что известно о последствиях взрывов в Ливане

В результате взрывов мобильных устройств и пейджеров за последние два дня в Ливане погибло 32 человека, число пострадавших превысило 3000. На улицах ближневосточной страны начался хаос, а больницы едва справляются с таким количеством жертв кибератаки. Израиль начал перебрасывать военные силы на север страны, и мир обеспокоен началом наземной войны с Ливаном.



Как пишет The Wall Street Journal в четверг, 19 сентября, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, дивизия, которая была переброшена с юга Израиля на север, составляет порядка двух тысяч человек. Хотя прямых знаков, к примеру призыва резервов, указывающих на неизбежное вторжение, нет, отрицать крупное наступление нельзя. Этим взволнованы американские чиновники, сообщает издание.

«Я очень обеспокоен тем, что это выходит из-под контроля», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

В США также заявили, что кибератака нарушает законы войны. По словам директора правозащитной организации «Демократия для арабского мира сейчас» Сары Лиа Уитсон, недопустимо устанавливать ловушки на объектах, которые могут использовать гражданские лица. «Любой мог подобрать один из этих пейджеров. Мы также понятия не имеем, у кого были пейджеры и являются ли они законными военными целями», — приводит слова Уитсон Al Jazeera.

Также свою тревогу по поводу возможного роста напряженности на Ближнем Востоке высказал представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он призвал противоборствующие страны поддержать мир и стабильность в регионе, пишет ТАСС.

Опасения небеспричинны. Ведь накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна находится в начале новой фазы войны. «Мы находимся в начале новой фазы войны — мы выделяем ресурсы и силы на северную арену, и наша миссия ясна: обеспечить безопасное возвращение северных общин Израиля в свои дома», — написал чиновник в соцсети.

Отмечается, что обе стороны не решаются на эскалацию конфликта, опасаясь последствий, которые могут оказаться разрушительными для обеих сторон. Однако 19 сентября, как передают ТАСС и Reuters, беспилотник «Хезболла» атаковал базу израильских войск на юге Израиля. В результате чего погибли минимум трое бойцов израильской армии. Также еще один БПЛА взорвался в окрестностях населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля. Информация о пострадавших не сообщается, но известно, что атака привела к мощным пожарам. Lebanon news сообщает, что 19 сентября серия израильских военных рейдов была нацелена на города Тайбе, Блида, Аль-Хиям на юге Ливана. «Партия начала воздушную атаку с массой штурмовых маршей на артиллерийские позиции противника в Бейт-Хилале, нацеливаясь на места и поселения офицеров и солдат, и точно поразила свои цели», — пишет издание.

В день взрывов пейджеров в Ливане спецслужбы Израиля массово разослали сообщения на гаджеты членов «Хезболлы», чтобы вынудить как можно большее количество участников движения поднести устройства к лицу. А взорвавшиеся устройства в Ливан поставляли якобы через подставную фирму, которая выдала себя за производителя. Предположительно, к делу причастны венгерская компания B.A.C. Consulting и Gold Apollo из Тайваня. Венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщал, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd. Однако структуры безопасности Болгарии опровергли сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров, передает агентство Novinite.



В целях безопасности после детонации мобильных устройств авиакомпании Ливана запретили проносить на борт пейджеры и рации. Как сообщает новостное агентство Al Wataniya, соответствующий документ был разослан авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Бейрут и из него.