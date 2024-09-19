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Общество NYT: перед взрывами пейджеров спецслужбы Израиля разослали сообщения членам «Хезболлы» от лица лидеров движения

NYT: перед взрывами пейджеров спецслужбы Израиля разослали сообщения членам «Хезболлы» от лица лидеров движения

2 092
6 комментариев

В день взрывов пейджеров в Ливане спецслужбы Израиля массово разослали сообщения на гаджеты членов «Хезболлы», чтобы вынудить как можно большее количество участников движения поднести устройства к лицу. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times 19 сентября.

Уведомление о новом сообщении, якобы от руководства «Хезболлы», пришло на пейджеры членов военизированной партии около 3:30 по времени Ливана. Через несколько секунд после этого устройства начали взрываться, сообщило издание.

Кроме того, израильские спецслужбы создали подставную фирму, которая выдала себя за производителя пейджеров. Как пишет NYT, B.A.C. Consulting была венгерской компанией, которая заключила контракт на производство гаджетов с Gold Apollo из Тайваня. Журналисты полагают, что последняя и была подставной. Израильские спецслужбы создали еще минимум две подставные фирмы, чтобы скрыть личности сборщиков пейджеров — офицеров разведки Израиля, пишет NYT. Изготавливаемые устройства содержали батареи со взрывчатым веществом PETN.

Завозить пейджеры в Ливан начали летом 2022 года, сначала небольшими партиями. Позднее, когда один из лидеров «Хезболлы» Хасан Насралла запретил членам движения пользоваться телефонами, пейджеры начали завозить в больших количествах.

Рации членов «Хезболлы» сдетонировали в минувший вторник. Минздрав Ливана позднее сообщил о 12 погибших и более чем 4 тысячах раненых. Госструктуры назвали произошедшее агрессией со стороны Израиля. Руководство еврейского государства пока никак не комментировало произошедшее. Подробное о взрывах в Ливане читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
10
Эд Хэммет
14 минут
7 октября кое-кто посмеялся над разведкой и спецслужбами Израиля, проворонившим вылазку террористов ХАМАСа. Решили, что Израиль, это как бумажный тигр и нечего его теперь его бояться. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Массад никогда ничего не комментирует и не берёт на себя ответственность за спецоперации. В конце концов, никто не может получить монополию на проведение СВО.
Сила в Правде!!
14 минут
не ну если NYT об этом пишет значит всё так и было. хе-хе.
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