Лидер «Хезболлы» назвал детонацию пейджеров терактом. В это время Израиль начал бомбить юг Ливана

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал недавнюю детонацию пейджеров участников движения «террористическим актом». Все это ведет к объявлению войны, подчеркнул он. Израиль же 19 сентября нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана.



Детонация пейджеров членов «Хезболлы» произошла во вторник в разных районах Ливана. Погибли 32 человека, более четырех тысяч пострадали. Комментируя произошедшее, лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль таким образом «пересек все красные линии». Его слова в четверг приводит РИА Новости. Лидер движения подчеркнул, что еврейское государство подвергло опасности жизни большого числа мирных граждан, а детонацию средств связи назвал «геноцидом, ведущим к объявлению войны».