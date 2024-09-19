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    Лидер «Хезболлы» назвал детонацию пейджеров терактом. В это время Израиль начал бомбить юг Ливана

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    Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал недавнюю детонацию пейджеров участников движения «террористическим актом». Все это ведет к объявлению войны, подчеркнул он. Израиль же 19 сентября нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана.

    Детонация пейджеров членов «Хезболлы» произошла во вторник в разных районах Ливана. Погибли 32 человека, более четырех тысяч пострадали. Комментируя произошедшее, лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль таким образом «пересек все красные линии». Его слова в четверг приводит РИА Новости. Лидер движения подчеркнул, что еврейское государство подвергло опасности жизни большого числа мирных граждан, а детонацию средств связи назвал «геноцидом, ведущим к объявлению войны».

    В это же время начали появляться сообщения о взрывах на юге Ливана. По информации РИА Новости, ВВС Израиля атаковали несколько населенных пунктов на приграничной с Ливаном территории.

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    В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по югу Ливана. Отмечается, что целями являются объекты, принадлежащие «Хезболле». Делается это с целью «сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры организации», цитирует ТАСС пресс-службу ЦАХАЛ. Также начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения операции на севере страны.

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