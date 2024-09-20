Певец Авраам Руссо узнал соучастника своего похищения на очной ставке

Певец Авраам Руссо на очной ставке опознал во Владимире Шестопалове участника своего похищения в 2004 году, 20 сентября сообщил «Фонтанке» адвокат артиста Андрей Алешкин.
— Да, Авраам Руссо его опознал, это Владимир Шестопалов, — поделился защитник.
Сам Шестопалов, пишет РИА Новости, вину не признал и не раскаялся в содеянном. Защитник намерен заявить ему гражданский иск на 5 миллионов рублей.
Шестопалов был задержан 4 сентября. До этого почти шесть лет, с декабря 2018-го, он находился в международном розыске, однако в 2024 году добровольно вернулся в РФ, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Шестопалову предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет о событиях 2004 года, когда бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил певца в ресторан «Прага», затем завел в свой кабинет, где вместе с другими мужчинами избил. Исмаилов, следует из материалов дела, требовал от Руссо отменить концерты, разорвать контракты с продюсером Иосифом Пригожиным и заключить с ним. Как следует из открытых источников, именно Исмаилов приметил Руссо, когда тот пел в кафе и ресторанах, и только затем Иосиф Пригожин предложил артисту контракт.
Из ресторана Руссо отвезли в дом Исмаилова в Подмосковье и удерживали до тех пор, пока он не согласился.
Спустя два года машину артиста расстреляли в районе Хамовников. Он получил четыре пули в бедро, его охранник погиб. В 2017 году Исмаилову предъявили обвинения в организации убийства двух человек, незаконном обороте оружия и объявили в международный розыск, а в 2018-м заочно — в организации похищения Руссо.
Других соучастников похищения — Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова — приговорили к шести, пяти и семи годам колонии соответственно, но наказания они избежали по истечении срока давности. Еще двоих — Алексея Трясникова и Виталия Джура — приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима, а дело Михаила Демкина прекратили в связи со смертью.