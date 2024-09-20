Певец Авраам Руссо узнал соучастника своего похищения на очной ставке

Певец Авраам Руссо на очной ставке опознал во Владимире Шестопалове участника своего похищения в 2004 году, 20 сентября сообщил «Фонтанке» адвокат артиста Андрей Алешкин.

— Да, Авраам Руссо его опознал, это Владимир Шестопалов, — поделился защитник.

Сам Шестопалов, пишет РИА Новости, вину не признал и не раскаялся в содеянном. Защитник намерен заявить ему гражданский иск на 5 миллионов рублей.

Шестопалов был задержан 4 сентября. До этого почти шесть лет, с декабря 2018-го, он находился в международном розыске, однако в 2024 году добровольно вернулся в РФ, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.