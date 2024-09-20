    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    769мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.7eur103.25

    Обыски у Бакальчука и арест замкомандира взвода ОМОНа «Ахмат»: новое по делу о стрельбе в офисе Wildberries

    4397
    2 комментария

    Московский суд арестовал 20 новых фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Об этом вечером 20 сентября сообщает РИА Новости.

    Имен арестованных издание не приводит. Официально пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала лишь об аресте шести фигурантов дела накануне.

    Также федеральные СМИ сообщили о проведении обысков в доме Владислава Бакальчука.

    «В ходе следственных действий изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Обыски завершены», — заявили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

    По данным СМИ, один из отправленных в СИЗО — чеченский спортсмен, боец ММА и заместитель командира взвода ОМОНа «Ахмат» Умар Чичаев. В ходе перестрелки он получил пулевое ранение. По словам Чичаева, у него на иждивении находятся четверо детей. Защита просила назначить ему домашний арест, но суд заключил его под стражу на 1 месяц 30 суток. Об Умаре Чичаеве известно, что он проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» и выступает за клуб единоборств «Беркут» из Грозного.

    Еще двух фигурантов дела — Чапанова А. И. и Кодзоева М. Р. — признали виновными в неповиновении законному распоряжению полицейского и назначили им административные аресты сроком на 15 суток.

    Накануне сообщалось, что сегодня должна быть выбрана мера пресечения и для Владислава Бакальчука. Ранее он был задержан на 48 часов.

    Аресты предполагаемых участников конфликта в офисе Wildberries продолжаются. Накануне стало известно, что всего в уголовном деле о попытке рейдерского захвата офиса Wildberries 33 фигуранта во главе с Бакальчуком; следствие требует ареста 27 из них.

    При стрельбе погибли двое охранников, еще семь человек пострадало. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашен на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.

    После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашел.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Владислав БакальчукСтрельба в WildberriesСудАрестОбыски
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close