Обыски у Бакальчука и арест замкомандира взвода ОМОНа «Ахмат»: новое по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Московский суд арестовал 20 новых фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Об этом вечером 20 сентября сообщает РИА Новости. Имен арестованных издание не приводит. Официально пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала лишь об аресте шести фигурантов дела накануне. Также федеральные СМИ сообщили о проведении обысков в доме Владислава Бакальчука. «В ходе следственных действий изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Обыски завершены», — заявили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, один из отправленных в СИЗО — чеченский спортсмен, боец ММА и заместитель командира взвода ОМОНа «Ахмат» Умар Чичаев. В ходе перестрелки он получил пулевое ранение. По словам Чичаева, у него на иждивении находятся четверо детей. Защита просила назначить ему домашний арест, но суд заключил его под стражу на 1 месяц 30 суток . Об Умаре Чичаеве известно, что он проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» и выступает за клуб единоборств «Беркут» из Грозного.

Еще двух фигурантов дела — Чапанова А. И . и Кодзоева М. Р . — признали виновными в неповиновении законному распоряжению полицейского и назначили им административные аресты сроком на 15 суток . Накануне сообщалось, что сегодня должна быть выбрана мера пресечения и для Владислава Бакальчука. Ранее он был задержан на 48 часов . Аресты предполагаемых участников конфликта в офисе Wildberries продолжаются. Накануне стало известно, что всего в уголовном деле о попытке рейдерского захвата офиса Wildberries 33 фигуранта во главе с Бакальчуком; следствие требует ареста 27 из них.



При стрельбе погибли двое охранников, еще семь человек пострадало. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашен на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.

После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашел.

