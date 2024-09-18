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Общество СК: по факту происшествия со стрельбой в офисе Wildberries возбуждено уголовное дело по пяти статьям

СК: по факту происшествия со стрельбой в офисе Wildberries возбуждено уголовное дело по пяти статьям

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7 комментариев

Следственный комитет России 18 сентября сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту происшествия со стрельбой в офисе Wildberries в Москве». Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе «Вайлдберриз» в Романовом переулке в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек, в том числе 2 сотрудника правоохранительных органов, прибывшие на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались», — сказано в сообщении.

Согласно данным СК, все пострадавшие в результате конфликта были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство 2 и более лиц), статье 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

Ранее «Фонтанка» писала о конфликте со стрельбой в московском офисе Wildberries в Романовом переулке: в результате погибли двое охранников офиса — один во время попытки захвата, второй — позднее, от полученных ранений. Среди пострадавших есть полицейские.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявила, что первыми стрельбу начали вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, и обвинила последнего в «попытке незаконного проникновения» в офисы компании сразу по двум адресам. Сам Бакальчук рассказал «Фонтанке», что сегодня на 12:00 были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, люди, пришедшие с ним в офис Wildberries, не были вооружены.

По словам Татьяны Бакальчук, к попытке захвата офисов причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина.

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ПО ТЕМЕ
Стрельба в Wildberries Офис СК Уголовное дело Владислав Бакальчук Вайлдберриз Конфликт Романов двор
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Комментарии
7
Zet
36 минут
минус два дона?
-4*
27 минут
Васильич уехал и начался беспредел....
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