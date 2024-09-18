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    «По нам стреляли через стекло, это был расстрел моих коллег». Владислав Бакальчук — о том, как у офиса Wildberries началась стрельба и почему он приехал с охраной

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    Владислав Бакальчук рассказал, что первые выстрелы во время конфликта у бизнес-центра «Романов двор» были сделаны изнутри офиса — через стекло. Накануне переговоров он обратился в главк МВД с заявлением об обеспечении вооруженной охраны — в офис он приехал в сопровождении полиции, заявил Владислав Бакальчук в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

    По словам Владислава, о встрече в офисе в 12:00 руководство ООО «РВБ» знало заранее: «Мои юристы в том числе официально уведомляли Wildberries об этом». На сегодняшней встрече Владислав планировал передать новому руководству все письма и претензии и обсудить условия по урегулированию разногласий по остановке строительства складов.

    По словам сооснователя Wildberries, охрана бизнес-центра отказалась пропускать Владислава и его сотрудников, мотивируя решение тем, что они «непонятные люди в гражданском», которых «защищают сотрудники полиции».

    «Я предполагал, что могут быть провокации, но не думал, что возможно именно покушение», — подчеркнул он. По словам Владислава, накануне переговоров он обратился в главк МВД и попросил обеспечить его охраной. «В офис Wildberries я приехал в сопровождении сотрудников полиции — один из которых, к сожалению, был ранен», — заявил он.

    «Первые выстрелы были сделаны изнутри здания, из офиса Wildberries — через стекло. Началась паника, появился дым. Получили ранения несколько человек — все они пришли со мной», — рассказал Владислав и добавил: «Это был расстрел моих коллег».

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