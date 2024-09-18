Двое охранников Wildberries погибли в результате стрельбы в московском офисе. Компания показала видео конфликта

Стрельбу в московском офисе Wildberries в Романовом переулке первыми начали вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Такое заявление сделала 18 сентября пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). В компании также отметили, что попытки незаконного проникновения осуществлялись сразу по двум адресам (помимо БЦ «Романов двор» речь идет об офисе на Динамо, рассказал Forbes источник, близкий к компании), что якобы «доказывает, что никаких переговоров не планировалось», и добавили, что у Владислава Бакальчука не было доступа в офис, поскольку он не является сотрудником компании. Ранее сам Бакальчук рассказал «Фонтанке», что сегодня на 12:00 были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, люди, пришедшие с ним в офис Wildberries, не были вооружены.

Пресс-служба Wildberries и Russ

По обновленным данным, после конфликта со стрельбой у офиса Wildberries были задержаны 28 человек. В результате стрельбы погибли двое охранников офиса — один во время попытки захвата, второй — позднее, от полученных ранений. Среди пострадавших есть полицейские.



К выяснению обстоятельств произошедшего подключился Следственный комитет. Сотрудники работают внутри здания, ведется осмотр места происшествия. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало. По словам Татьяны Бакальчук, к попытке захвата офисов причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина. Пресс-службы Wildberries и Russ также уточнили, что компания продолжает работать «в стабильном режиме».



Перестрелка в бизнес-центре «Романов двор» произошла сегодня. «Это был настоящий расстрел», — заявил Владислава Бакальчук.

Напомним, что 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

