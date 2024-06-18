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    Wildberries и Группа Russ объединились, чтобы создать новый цифровой рынок

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    Современную цифровую торговую платформу обещают создать маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы Группа Russ. 18 июня они объявили об объединении.

    «Крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Группа Russ объединяются с целью совместного создания современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — говорится в совместном заявлении компаний.

    Страны присутствия это — Россия, страны бывшего СНГ, страны глобального Юга (Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая).

    Объединившиеся компании — лидеры рынка электронной коммерции и рекламы — намерены создать нового игрока «в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Цифровая медиаплатформа, самая разветвленная отечественная сеть современных рекламных конструкций, собственные логистические хабы, склады и логоцентры — станут основой для «создания и развития нового цифрового рынка».

    Новая цифровая торговая платформа позволит представителям среднего, малого и микробизнеса использовать доступный инструмент для продвижения своих товаров, позволит нарастить их экспорт.

    По данным РБК, гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на маркетплейсе появились в продаже автомобили LADA, но пока только для жителей Волгоградской области.

    Сейчас Wildberries в Шушарах строит новый склад на месте сгоревшего дотла в январе, он может появиться уже к концу года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Татьяна БакальчукWildberriesГруппа Russ
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