Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries помочь «вернуть» ее в семью и остановить «рейдерский захват» бизнеса

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринмательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». Видео беседы с Владиславом Бакальчуком государственный деятель опубликовал 23 июля в своем телеграм-канале.
Telegram-канал Рамзана Кадырова
«Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», - описывает ситуацию в ролике предприниматель.
Кадыров назвал такие действия «нечеловеческим походом» и рейдерским захватом. Глава Чечни дал слово, что не позволит вмешиваться таким образом в семейную жизнь пары.
По словам Кадырова, рейдеры оградили женщину от мужа и семерых детей. «Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», - написал он в телеграме.
Кадыров отметил, что Владислав и Татьяна стоили компанию Wildberries в течение 21 года упорным трудом, но с июля «путём юридических махинаций» активы группы спешно «переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». По его словам, процесс находится под контролем братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». Их поступки Кадыров назвал «немужскими» и осудил.
«Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», - сообщил он. Поручение заняться урегулированием этого вопроса отдано депутату Госдумы Адаму Делимханову. «И в этом вопросе я дойду до конца», - добавил Кадыров.
Russ Outdoor - rрупнейший оператор наружной рекламы в России. 18 июня Wildberries объявил об объединении с компанией. Главной целью объединения называлось совместное создание новейшей цифровой торговой платформы. Как писал РБК со ссылкой на источники, планировалось, что Татьяна Бакальчук станет гендиректором совместного предприятия, а глава рекламной группы Роберт Мирзоян - ее главным исполнительным директором. На днях предпринимательница в своем телеграм-канале поделилась кадровыми подробностями реорганизации. «Это очень круто наблюдать за тем, как в новой структуре команды объединяются в одно целое», - написала она.