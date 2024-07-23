Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries помочь «вернуть» ее в семью и остановить «рейдерский захват» бизнеса

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринмательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». Видео беседы с Владиславом Бакальчуком государственный деятель опубликовал 23 июля в своем телеграм-канале.

«Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», - описывает ситуацию в ролике предприниматель.

Кадыров назвал такие действия «нечеловеческим походом» и рейдерским захватом. Глава Чечни дал слово, что не позволит вмешиваться таким образом в семейную жизнь пары.

По словам Кадырова, рейдеры оградили женщину от мужа и семерых детей. «Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», - написал он в телеграме.

Кадыров отметил, что Владислав и Татьяна стоили компанию Wildberries в течение 21 года упорным трудом, но с июля «путём юридических махинаций» активы группы спешно «переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». По его словам, процесс находится под контролем братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». Их поступки Кадыров назвал «немужскими» и осудил.