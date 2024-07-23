«Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук опровергла слова мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слова мужа о якобы «рейдерском захвате» бизнеса со стороны Russ Outdoor. Бизнесмен жаловался на это главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала предпринимательница 23 июля в телеграм-канале.



После слов Владислава Бакальчука и главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries и Russ заявили, что обе компании продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.



«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — отмечается в сообщении.

В начале июля Wildberries и оператор наружной рекламы Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ» с уставным капиталом в 20 млн рублей. По данным СПАРК, 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян — исполнительный директор Russ. Сделка согласовывалась с правительством и получила его одобрение, а куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин, сообщал в июне РБК.



Источник Forbes, знакомый с семьей, сообщил, что Татьяна Бакальчук действительно ушла от мужа некоторое время назад. Другой собеседник издания подчеркнул, что Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса, Сергей Ануфриев, — весной. Источник утверждает, что в компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».



Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО «Вайлдберриз», гендиректором которого является Татьяна Бакальчук.

Глава Чечни поручил заняться урегулированием этого вопроса депутату Госдумы Адаму Делимханову. Он заявил, что поручения «будут выполнены быстро и на сто процентов». «Мы доведём всё до конца!» — написал он в своем телеграм-канале.

