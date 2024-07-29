«Прошу вас одуматься». Теперь и Тимати просит вернуть Wildberries и Татьяну Бакальчук

Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват. Видеообращение вместе с Владиславом Бакальчуком артист выложил на своей странице в запрещенной социальной сети 29 июля.

«Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью», — начал обращение рэпер. Развод основателей Wildberries и сделку компании по объединению с Russ Тимати назвал рейдерским захватом и попыткой «отжать бизнес».

Рэпер обратился к «третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате» и призвал их «одуматься и вернуть жену в семью».