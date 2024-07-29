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    «Прошу вас одуматься». Теперь и Тимати просит вернуть Wildberries и Татьяну Бакальчук

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    Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват. Видеообращение вместе с Владиславом Бакальчуком артист выложил на своей странице в запрещенной социальной сети 29 июля.

    «Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью», — начал обращение рэпер. Развод основателей Wildberries и сделку компании по объединению с Russ Тимати назвал рейдерским захватом и попыткой «отжать бизнес».

    Рэпер обратился к «третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате» и призвал их «одуматься и вернуть жену в семью».

    Неделю назад с похожим заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

    Тогда Татьяна Бакальчук подчеркнула, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Также бизнесвумен объявила о разводе с мужем.

    Ранее сегодня также стало известно, что домен маркетплейса Wildberries.ru теперь принадлежит совместному предприятию компании и группы Russ — ООО «РВБ».

    «Фонтанка» поговорила с самим Владиславом и узнала, кто стоит за братьями Мирзоянами и как супруги будут делить имущество. Подробнее о том, как проходила реструктуризация компании и почему сделку, одобренную президентом, называют рейдерским захватом, читайте тут.

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