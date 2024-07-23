«Я не являюсь заложницей, как кавказская пленница». Татьяна Бакальчук ответила мужу и всем, «у кого остались вопросы»

Татьяна Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Видео «для всех, у кого остались вопросы», она опубликовала в своем телеграм-канале 23 июля.



«Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю», — начала ролик Татьяна. Предпринимательница подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries «полностью и одобрена, и поддержана», а «кем и с какой целью» была придумана история с рейдерским захватом для нее, — «большая загадка».