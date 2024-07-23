«Я не являюсь заложницей, как кавказская пленница». Татьяна Бакальчук ответила мужу и всем, «у кого остались вопросы»

Татьяна Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Видео «для всех, у кого остались вопросы», она опубликовала в своем телеграм-канале 23 июля.
«Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю», — начала ролик Татьяна. Предпринимательница подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries «полностью и одобрена, и поддержана», а «кем и с какой целью» была придумана история с рейдерским захватом для нее, — «большая загадка».
«Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов», — объяснила Татьяна Бакальчук объединение компании с Russ Outdoor и добавила, что именно она
Татьяна Бакальчук подчеркнула, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией Wildberries — ему принадлежит 1% акций. Также она подчеркнула, что начался бракоразводный процесс.
«Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека», — добавила предпринимательница.
Сейчас Татьяна Бакальчук находится в Москве. Младшие дети — на отдыхе с мамой Татьяны, старшие — позавчера уехали на поезде в другой город.
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».