«Вот теперь это рейдерский захват». В стрельбе у офиса Wildberries ранены трое

Татьяна Бакальчук заявила, что в стрельбе у офиса Wildberries в Москве ранены три человека, написала она в своем телеграм-канале 18 сентября.



По ее словам, к попытке захвата офисов причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина. «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — утверждает Татьяна и призывает правоохранителей взять эту ситуацию на контроль.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU







Источник: Роман Красильников / MSK1.RU







«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заявила она.

Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», что сегодня на 12:00 были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, на входе в офис он был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. Владислав Бакальчук подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры» по поводу разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries. «Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию и нападение, понесут заслуженное наказание», — заявил он «Фонтанке».

Источник: MSK1.RU

Предполагаемые переговоры были связаны с тем, что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам компании «ВБ Девелопмент» на сумму 1 млрд рублей. Фирма, единственный учредитель которой — Владислав Бакальчук, занималась строительством складов для маркетплейса. Как итог — работы над более чем 30 объектами были остановлены, 23 из них должны были быть сданы в эксплуатацию уже в этом году. Компания объясняла свое решение тем, что «ВБ Девелопмент» должна маркетплейсу более 30 млрд.