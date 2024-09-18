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Бизнес Общество Происшествия «Вот теперь это рейдерский захват». В стрельбе у офиса Wildberries ранены трое

«Вот теперь это рейдерский захват». В стрельбе у офиса Wildberries ранены трое

15 584
32 комментария

Татьяна Бакальчук заявила, что в стрельбе у офиса Wildberries в Москве ранены три человека, написала она в своем телеграм-канале 18 сентября.

По ее словам, к попытке захвата офисов причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина. «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — утверждает Татьяна и призывает правоохранителей взять эту ситуацию на контроль.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заявила она.

Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», что сегодня на 12:00 были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, на входе в офис он был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. Владислав Бакальчук подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры» по поводу разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries. «Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию и нападение, понесут заслуженное наказание», — заявил он «Фонтанке».

Предполагаемые переговоры были связаны с тем, что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам компании «ВБ Девелопмент» на сумму 1 млрд рублей. Фирма, единственный учредитель которой — Владислав Бакальчук, занималась строительством складов для маркетплейса. Как итог — работы над более чем 30 объектами были остановлены, 23 из них должны были быть сданы в эксплуатацию уже в этом году. Компания объясняла свое решение тем, что «ВБ Девелопмент» должна маркетплейсу более 30 млрд.

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Комментарии
34
Петренков Эдуард
1 час
Пора ЧВК “Wildberries” формировать.
Свободу попугаям!
1 час
Интересно, чеченцы извиняться будут?
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