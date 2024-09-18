    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    774мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.43eur101.51

    «Прозвучали выстрелы». Владислав Бакальчук заявил, что на него напали у офиса Wildberries

    8073
    19 комментариев

    Владислав Бакальчук заявил, что на него напали у офиса Wildberries в Москве, когда он ехал на переговоры. 18 сентября в 12:00 он подъехал в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор», где на входе «был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», рассказал он «Фонтанке».

    ПоделитьсяПоделиться

    «В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег. Я окажу всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт. Не исключаю, что целью нападавших в том числе мог быть и я», — заявил он.

    Ранее компания Wildberries сообщила журналистам РБК, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения» — в здание попытался зайти Владислав Бакальчук с охраной.

    Владислав Бакальчук подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры» по поводу разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries. «Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию и нападение, понесут заслуженное наказание», — заявил он «Фонтанке».

    Новость дополняется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Wildberries
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    Oldsparta18 Сен 2024 в 14:37
    Back 90-e
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close