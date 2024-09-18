«Прозвучали выстрелы». Владислав Бакальчук заявил, что на него напали у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук заявил, что на него напали у офиса Wildberries в Москве, когда он ехал на переговоры. 18 сентября в 12:00 он подъехал в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор», где на входе «был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», рассказал он «Фонтанке».
«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег. Я окажу всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт. Не исключаю, что целью нападавших в том числе мог быть и я», — заявил он.
Ранее компания Wildberries сообщила журналистам РБК, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения» — в здание попытался зайти Владислав Бакальчук с охраной.
Владислав Бакальчук подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры» по поводу разрешения ситуации с остановкой строительства складов Wildberries. «Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию и нападение, понесут заслуженное наказание», — заявил он «Фонтанке».
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