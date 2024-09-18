Стрельба напротив Кремля. Два человека погибли в результате семейного бизнес-конфликта вокруг Wildberries

Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Погожая сентябрьская среда в бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля перестала быть томной аккурат в обеденный перерыв. Потянувшихся на бранч сотрудников здания ошарашили выстрелы со стороны офиса компании Wildberries. Тотчас территорию факультета журналистики МГУ (он находится рядом с БЦ) наводнили ведомственные автомобили и кареты скорой, за ноги и за руки из бизнес-центра вынесли пострадавшего.

MSK1.RU

— Его несли со стороны «Романова двора», бородатый такой мужчина, ранение в живот. Орали, звали скорую, — рассказала журналистам MSK1.RU студентка МГУ.

По словам учащихся, прозвучали несколько хлопков, которые они расценили как выстрелы. Их самих эвакуировали, но вскоре попросили вернуться внутрь.



Спецслужбы оцепили здание бизнес-центра и настоятельно рекомендовали прохожим держаться от него подальше ради своей же безопасности.



MSK1.RU

Вскоре сеть наводнили кадры выбегающих из здания людей и сотрудников полиции. На заднем плане отчетливо звучат выстрелы.



По последним данным, в результате стрельбы погибли двое охранников офиса. Среди пострадавших есть полицейские. Официально правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. По информации источников СМИ, в полицию доставлены 28 человек.

Не называйте это перестрелкой — это был расстрел моих коллег! Владислав Бакальчук

Супруги Бакальчук сразу после инцидента выступили с комментариями. Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение перед началом переговоров по остановке строительства складов Wildberries. Отметив, что с ним все хорошо, он пообещал держать подписчиков в курсе событий.



Журналисту «Фонтанки» Владислав рассказал, что он и его коллеги стали жертвами масштабной провокации, устроенной руководством «РВБ» и лично братьями Мирзоянами.

По версии Владислава, на встречу с руководством «РВБ» его пригласили во вторник вечером. На приеме он планировал разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов Wildberries по распоряжению Роберта Мирзояна — все официальные письма, отправленные от имени «ВБ Девелопмент», оппоненты, по словам Владислава, игнорировали.



Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Я подозревал, что могут быть провокации, но не ожидал покушения. Накануне встречи я обратился в главк МВД с просьбой обеспечить меня вооруженной охраной. В офис Wildberries я приехал с полицейскими, один из которых, к сожалению, получил ранения, — рассказал «Фонтанке» Владислав.



Пропускать его и сопровождавших его лиц охрана бизнес-центра отказалась.

— ...Утверждая, что мы — «непонятные люди в гражданском», которых «защищает полиция». Одному из моих коллег сказали: «Убирайся, бомж!» Никто не ожидал, что начнется стрельба. Первые выстрелы раздались изнутри здания, из офиса Wildberries — через стекло. Началась паника, в воздухе поднялся дым. Несколько человек, пришедших со мной, получили ранения. Я хочу заявить руководству «РВБ»: прекратите лгать! Не называйте это перестрелкой — это был расстрел моих коллег! Люди, которых вы наняли, открыли огонь по безоружным, — утверждает Владислав.

Рейдерский захват или неудачная попытка Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук охарактеризовала инцидент так: «...Рейдерский захват. Вернее, неудачная его попытка», а заявления отставного супруга о «запланированных переговорах» она назвала абсурдными, поскольку «никто ни о каких переговорах не договаривался».

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве», — написала предпринимательница, но в подробности вдаваться не стала.



Следом за начальницей к взаимодействию с внешним миром подключилась и пресс-служба маркетплейса, но по сути звучали все те же посылы: «...Попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной», «...Никаких встреч не было запланировано».

Плевок в лицо всем нам Александр Дугин

Высокое напряжение вокруг всего, что связано с Wildberries и его основателями, искрит с середины лета. С тех самых пор, как Владислав Бакальчук рассказал, что супруга Татьяна ушла из дома, а его роль в компании задвинула на задний план. В супружеские распри обещал вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров, «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». Сама же Татьяна склонялась к более банальной версии происходящего — развод и девичья фамилия.

Чтобы усмирить все эти страсти, считает философ Александр Дугин, есть радикальный, но действенный способ:



— Единственный выход — национализировать сеть и отправить ее владельцев к королеве марафонов Блиновской. Иначе они всех перестреляют. Деньги делают с людьми страшные вещи. Сводят с ума. Превращают в животных. Капитализм — это отвратительно. И его знаковые фигуры не забывают нам об этом напоминать. Стрелять — это на ЛБС (вероятно, имеется в виду линия боевого соприкосновения. — Прим. ред.). Хоть в Новороссии, хоть в Курской области. Но убивать людей в воюющей стране из-за денег — это плевок в лицо всем нам.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

