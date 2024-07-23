«Потом догадался, что у них намерения недобрые». Владислав Бакальчук рассказал о сделке Wildberries с Russ и отношениях с женой

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его жена ушла из дома еще в апреле, а летом отстранила его от работы в компании. Интервью с ним опубликовал РБК 23 июля. Объединение маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ с ним не обсуждали и «поставили перед фактом», рассказал Бакальчук. Фотографию со встречи, где топ-менеджменту представляли новую структуру объединенной компании, Владислав Бакальчук объяснил так: «Меня просто позвали поприсутствовать. Всё уже решили до этого».

Бизнесмен рассказал, что не был против сделки, но хотел, чтобы она была прозрачной. После трех встреч к конкретике так и не пришли, а потом с ним «просто перестали общаться» по поводу планов компании. «Они приехали и сказали: "Ну вот объединение, мы хотим совместную компанию". То есть они уже обо всём договорились, сходили к президенту и поставили меня перед фактом. При этом предложив в рамках совместной компании мне долю 10%, ей — 10%, а 80% получает Russ. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз », — рассказал Владислав Бакальчук.

По его словам, из топов компании уже больше десяти человек были уволены. Также Бакальчук заявил, что Леван Мирзоян «подчинил Татьяну» и манипулирует ею ради заработка.