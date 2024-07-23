    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.3eur95.46

    «Потом догадался, что у них намерения недобрые». Владислав Бакальчук рассказал о сделке Wildberries с Russ и отношениях с женой

    2021
    5 комментариев

    Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его жена ушла из дома еще в апреле, а летом отстранила его от работы в компании. Интервью с ним опубликовал РБК 23 июля.

    Объединение маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ с ним не обсуждали и «поставили перед фактом», рассказал Бакальчук. Фотографию со встречи, где топ-менеджменту представляли новую структуру объединенной компании, Владислав Бакальчук объяснил так: «Меня просто позвали поприсутствовать. Всё уже решили до этого».

    Бизнесмен рассказал, что не был против сделки, но хотел, чтобы она была прозрачной. После трех встреч к конкретике так и не пришли, а потом с ним «просто перестали общаться» по поводу планов компании.

    «Они приехали и сказали: "Ну вот объединение, мы хотим совместную компанию". То есть они уже обо всём договорились, сходили к президенту и поставили меня перед фактом. При этом предложив в рамках совместной компании мне долю 10%, ей — 10%, а 80% получает Russ. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз», — рассказал Владислав Бакальчук.

    По его словам, из топов компании уже больше десяти человек были уволены. Также Бакальчук заявил, что Леван Мирзоян «подчинил Татьяну» и манипулирует ею ради заработка.

    Бакальчук пояснил, что у супругов не было брачного контракта и всё записывалось на жену. «Вот это да, это меня и сгубило — то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и всё, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — поделился он.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». Сама Бакальчук отрицает какой-либо захват и объяснила реакцию супруга ее намерением развестись.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close