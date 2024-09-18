«Там создался ажиотаж». Что случилось с Владиславом Бакальчуком в офисе Wildberries, версия его чеченского адвоката

Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся адвокатом Владислава Бакальчука и во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве был рядом с ним, заявил, что его доверитель похищен и его жизни и здоровью угрожает опасность. Спустя час он дал интервью «Фонтанке» со своей версией трагического штурма офиса Wildberries.

В беседе с «Фонтанкой» Эльмурзаев также сказал, что накануне визита Бакальчука и его представителей в бизнес-центре сменили охрану, вероятно, «с целью покушения». Сам Владислав Бакальчук, пока еще выходил на связь, тоже говорил о «покушении».



Однако спустя полчаса после того, как слова Эльмурзаева начали превращаться в новости федерального масштаба, Руслан Черяпин, который также представляется адвокатом Бакальчука, опроверг информацию о похищении своего доверителя. По его словам, доверитель «дает объяснения» правоохранительным органам.

При этом телеграм самого Владислава Бакальчука от имени «группы адвокатов» загадочно объявил, что «единственный адвокат, который сейчас находится вместе с Владиславом Сергеевичем на беседе в правоохранительных органах, не давал и не дает комментарии в СМИ».

В результате стрельбы в бизнес-центре «Романов двор», где находится офис Wildberries, погибли двое сотрудников службы охраны бизнес-центра. Сторона Бакальчука утверждает, что стреляли изнутри. Но тогда непонятно, почему погибли как раз их оппоненты.



Странный вопрос и о тяжелом предмете, которым на видео один из осаждающих офис громит стеклянную дверь. При этом стоящий рядом сотрудник полиции никак не препятствует этому. Эти кадры ставят под сомнение версию Владислава Бакальчука о том, что он пришел просто на переговоры с парой адвокатов и сотрудников.



Татьяна Бакальчук со слезами на глазах спрашивает: «Владислав, как ты мог?». Разбираться в том, что случилось на самом деле, будет следствие.

А пока — вот версия Анаса Эльмурзаева, высказанная по горячим следам. Как оценивать его слова, каждый решает для себя сам.



— Вы сообщили, что ваш доверитель Владислав Бакальчук похищен. Как это случилось?

— Мы были в отделе полиции по району Арбат, на шестом этаже. Владислав приехал туда сам, чтобы дать объяснение (об инциденте со стрельбой в офисе Wildberries. — Прим. ред.). Он мой доверитель, я как профессиональный юрист представлял его интересы. Были еще с нами другие адвокаты. В этот момент в помещение зашли люди в штатском, с ними были сотрудники в форме в высших офицерских званиях, начиная от майора. Они, применяя силу, нас, адвокатов и юристов, раскидали. А моего доверителя силой поволокли. Он не хотел идти, они его похитили из отдела полиции. Сказали, что увозят его в ЦАО (Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. — Прим. ред.). Мы приехали за ним в ЦАО, но там нам сказали, что его не привезли. С тех пор мы его не видели.



— Владислав Бакальчук приехал в отдел полиции по району Арбат, потому что его туда вызвали для дачи объяснений?

— Нас туда пригласили, нас не задерживали. Мы сами пошли, чтобы по обстоятельствам случившимся дать показания и написать заявления. И в это время заскочили, Владислава Бакальчука у нас забрали, и по настоящее время его судьба неизвестна.

— Что может грозить вашему доверителю?



— Его жизни и здоровью угрожает опасность. Когда в бизнес-центре началась стрельба, он находился в двух-трех метрах от стрелявших. Стреляла изнутри здания охрана Wildberries, люди, которые были наняты буквально в последний день, как мы полагаем, для того, чтобы осуществить покушение на Владислава. Если с ним что-то случится, миллиарды, триллионы достаются его бывшей жене.

— Были ли вооружены люди, с которыми Владислав Бакальчук пытался войти в офис?



— Нет. Там был я, еще два адвоката и три охранника. Никого оружия у нас не было. Когда мы пришли, нас встретили якобы сотрудники охраны бизнес-центра. Никаких документов они нам не предъявили, сказали, поверьте нам на слово, мы тут охранники. Мы попытались этих охранников бизнес-центра у двери отодвинуть, чтобы зайти вместе с Владиславом, но сотрудники полиции нам сказали, что они не разрешают нам туда входить. И мы не смогли попасть внутрь. Потом уже рядом, изнутри начали стрелять.

— А кто разбил стекло на входе в бизнес-центр?

— Я не знаю, кто разбил стекло. Кто-то стучал по стеклу, но оно не разбивалось. Потом послышались изнутри выстрелы, и тогда стекло посыпалось. Изнутри стреляли боевыми. И человек, который был убит, как нам сказали, находился в федеральном розыске по содействию экстремистам и незаконным вооруженным формированиям.



— Почему в офис Wildberries с Владиславом Бакальчуком пришли спортсмены?

— А кто сказал — спортсмены? Там создался ажиотаж, потому что это бизнес-центр. Первый этаж перекрыли. А нам нужно было подняться на пятый-шестой этаж. Полиции пять-шесть человек стояло. Они нас не пускали, и там собралась толпа, потому что там ходит много людей. Я им сказал: «Вы нас не пускаете, закрыли дверь, вы создаете хаос. Вы вместе с нами можете пройти внутрь и обеспечить общественный порядок».



Тем более мы за день до этого написали всем первым лицам УВД города Москвы обращения с просьбой обеспечить безопасность нашего доверителя Бакальчука, когда мы 18 сентября в 12 часов планируем явиться в офис. Его не пускают, охрану его заменили, поставили головорезов каких-то, которые спустились на первый этаж и начали стрелять. На видеозаписях всё видно. Зачем охрана Бакальчук спустилась на первый этаж и начала палить, когда у них офис на пятом и шестом этаже, непонятно.

