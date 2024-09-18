«Они готовились именно к покушению». Владислав Бакальчук назвал стрельбу в офисе Wildberries запланированной

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что стрельба в офисе компании в Романовом переулке была запланированной. Как пишет бизнесмен в своем telegram-канале 18 сентября, противник готовился к покушению на него и его сотрудников.

По словам Бакальчука, о его визите в офис Wildberries принимающей стороне было известно накануне. А покушение на него якобы планировали преподнести как несчастный случай.



«Они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана», — написал Бакальчук.

