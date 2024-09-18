«Они готовились именно к покушению». Владислав Бакальчук назвал стрельбу в офисе Wildberries запланированной

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что стрельба в офисе компании в Романовом переулке была запланированной. Как пишет бизнесмен в своем telegram-канале 18 сентября, противник готовился к покушению на него и его сотрудников.
тг-канал Владислав Бакальчук
По словам Бакальчука, о его визите в офис Wildberries принимающей стороне было известно накануне. А покушение на него якобы планировали преподнести как несчастный случай.
«Они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана», — написал Бакальчук.
Сооснователь маркетплейса отметил, что первые выстрелы совершила не его охрана, а противоборствующая сторона. «Любые утверждения об обратном являются клеветой, за которую придется ответить в зале суда», — добавил предприниматель.
О конфликте со стрельбой в московском офисе Wildberries в Романовом переулке стало известно днем 18 сентября. В результате погибли двое охранников офиса — один во время попытки захвата, второй — позднее, от полученных ранений. Среди семи пострадавших есть полицейские.
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) писала, что первыми стрельбу начали вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, и обвинила последнего в «попытке незаконного проникновения» в офисы компании сразу по двум адресам. Сам бизнесмен говорит об обратном.
СК России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство двух и более лиц, незаконного хранения огнестрельного оружия, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправства. Проходит проверка.