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Бизнес Происшествия «Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?» В Wildberries опровергли версию Бакальчука о стрельбе

«Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?» В Wildberries опровергли версию Бакальчука о стрельбе

4 958
10 комментариев

У Владислава Бакальчука и представителей Wildberries не было запланировано никаких встреч 18 сентября. Об этом заявили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

Компания опровергла версию Бакальчука о том, что в офисе Wildberries знали о его визите. Отмечается, что бизнесмен не является штатным сотрудником, и доступа в офисы компании у него нет. «Как владелец доли в 1 % он имеет право только на запрос документов», — пишет пресс-служба.

По словам Владислава, о встрече в офисе в 12:00 руководство ООО РВБ знало заранее: «Мои юристы, в том числе официально, уведомляли Wildberries об этом».

Кроме того, по версии WB, нападение было совершено не только на офис в бизнес-центре «Романов двор», но и в БЦ «Искра-парк». Сообщается, что Бакальчук, адвокаты и друзья предпринимателя требовали встречи с юристами и финансистами компании. Вместе с ними было 30–40 человек в спортивно-военной форме и в масках.

«В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции», — сообщает пресс-служба Объединенной компании.

Стрельбу в БЦ в Романовом переулке также прокомментировала основательница Wildberries и жена Владислава Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале. В своем видеообращении она обратилась к супругу: «Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?»

Ранее Бакальчук заявлял, что стрельба в офисе компании была запланированной и на него якобы готовили покушение. «Любые утверждения об обратном являются клеветой, за которую придется ответить в зале суда», — говорил предприниматель.

Напомним, что стрельба произошла в московском офисе Wildberries в Романовом переулке днем 18 сентября. В результате погибли двое охранников офиса. Всего пострадали семеро, среди них полицейские. После конфликта в офисе компании были задержаны 28 человек.

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Комментарии
10
266157350
1 час
К огромному сожалению налицо полная деградация системы общественной безопасности. Фактически мы вернулись во времена Ивана Грозного , когда из одного московского двора в соседний двор по улице без охраны невозможно было пройти …
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
В перестрелке погибло двое охранников офиса WB. Сообщают о 28-летнем Исламе Эльмурзиеве - до недавнего времени увлекался ММА и выступал на разных турнирах. Второй погибший - 41-летний Адам Алмазов ну ясно. чукча легла под чехов, в результате вот...
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