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    Адвокат Бакальчука опроверг похищение сооснователя Wildberries. С бизнесменом общаются правоохранители

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    Владислав Бакальчук сейчас, вечером 18 сентября, находится в правоохранительных органах, беседует и дает объяснения по поводу произошедших с ним сегодня событий. Об этом «Фонтанке» сообщил его адвокат Руслан Черяпин.

    По его словам, Бакальчуку незаконно мешали войти в офис компании, соучредителем которой он является и поэтому имеет полное право доступа в офис.

    «В ходе разговора на первом этаже бизнес-центра было совершено нападение на Владислава и его представителей со стороны вооруженной охраны Wildberries, в числе которой, как уже известно, находился в том числе вооруженный террорист», — рассказал Черяпин.

    Другой адвокат бизнесмена, Анас Эльмурзаев, ранее заявлял, что Бакальчука похитили неизвестные люди в штатском и якобы увезли в Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. После чего представители отправились за ним, но в управлении предпринимателя не было. «Если с ним что-то случится, миллиарды и триллионы достаются его бывшей жене», – отметил Эльмурзаев.

    Сам Бакальчук отмечал, что стрельба в офисе компании в Романовом переулке была запланированной и представляла из себя подготовленное покушение, которое якобы планировали преподнести как несчастный случай.

    О конфликте со стрельбой в московском офисе Wildberries в Романовом переулке стало известно днем 18 сентября. В результате погибли двое охранников офиса: один во время попытки захвата, второй позднее, от полученных ранений. Среди семи пострадавших есть полицейские.

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    Владислав БакальчукРазвод БакальчукWildberries
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