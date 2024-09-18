Адвокат Бакальчука опроверг похищение сооснователя Wildberries. С бизнесменом общаются правоохранители

Владислав Бакальчук сейчас, вечером 18 сентября, находится в правоохранительных органах, беседует и дает объяснения по поводу произошедших с ним сегодня событий. Об этом «Фонтанке» сообщил его адвокат Руслан Черяпин.

По его словам, Бакальчуку незаконно мешали войти в офис компании, соучредителем которой он является и поэтому имеет полное право доступа в офис.

«В ходе разговора на первом этаже бизнес-центра было совершено нападение на Владислава и его представителей со стороны вооруженной охраны Wildberries, в числе которой, как уже известно, находился в том числе вооруженный террорист», — рассказал Черяпин.