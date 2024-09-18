    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.43eur101.51

    «Стрельба в бизнес-центре была покушением на жизнь Владислава Бакальчука» — адвокат Эльмурзаев

    2280
    9 комментариев

    Стрельба на первом этаже бизнес-центра в Москве, где находится офис Wildberries, была начата, чтобы осуществить покушение на Владислава Бакальчука, об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Владислава Бакальчука Анас Эльмурзаев.

    По словам адвоката, его доверитель со своими адвокатами приехал в отдел полиции на Арбате, чтобы дать объяснения по поводу инцидента в бизнес-центре в Романовом переулке. «Зашли люди в штатском, с ними были сотрудники в высших офицерских званиях, начиная от майора, и, применяя силу, нас, адвокатов и юристов, раскидали, — рассказал «Фонтанке» Эльмурзаев. — Его силой уволокли, он не хотел идти. Нам сказали, что его повезли в ЦАО (Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. — Прим. ред.). Мы приехали за ним в ЦАО, но нам сказали, что его не привезли туда. С тех пор мы его не видели. Если с ним что-то случится, миллиарды и триллионы достаются его бывшей жене».

    Пресс-секретарь Владислава Бакальчука отказался комментировать происходящее.

    Следственный комитет России 18 сентября возбудил уголовное дело «по факту происшествия со стрельбой в офисе Wildberries в Москве».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Анас ЭльмурзаевВладислав БакальчукПокушениеСтрельба в Wildberries
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close