«Стрельба в бизнес-центре была покушением на жизнь Владислава Бакальчука» — адвокат Эльмурзаев

Стрельба на первом этаже бизнес-центра в Москве, где находится офис Wildberries, была начата, чтобы осуществить покушение на Владислава Бакальчука, об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Владислава Бакальчука Анас Эльмурзаев.

По словам адвоката, его доверитель со своими адвокатами приехал в отдел полиции на Арбате, чтобы дать объяснения по поводу инцидента в бизнес-центре в Романовом переулке. «Зашли люди в штатском, с ними были сотрудники в высших офицерских званиях, начиная от майора, и, применяя силу, нас, адвокатов и юристов, раскидали, — рассказал «Фонтанке» Эльмурзаев. — Его силой уволокли, он не хотел идти. Нам сказали, что его повезли в ЦАО (Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. — Прим. ред.). Мы приехали за ним в ЦАО, но нам сказали, что его не привезли туда. С тех пор мы его не видели. Если с ним что-то случится, миллиарды и триллионы достаются его бывшей жене».