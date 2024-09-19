Суд арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Их назвали по именам и показали фото

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шестерым фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries в центре Москвы. Об этом поздним вечером 19 сентября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Все шестеро были отправлены под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года. Таким образом, судом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об аресте задержанных:
• Сайфулаева А. А.
• Коноплева И. С.
• Нурматова М. Х.
• Канаева Р. М.
• Ефремова А. В.
• Мажиева М. Х.
Никого из журналистов на заседание не пустили. Здание суда было оцеплено вооруженными сотрудниками полиции.
Ранее сообщалось об аресте одного из участников конфликта, но его имя не называлось.
«Коммерсантъ» уточняет, что в уголовном деле о попытке рейдерского захвата офиса Wildberries уже 33 фигуранта во главе с Бакальчуком.
Владислав Бакальчук был задержан еще в среду. Ему был предъявлен ряд обвинений. Меру пресечения ему изберут 20 сентября.
Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.
У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошел вооруженный конфликт. Погибло двое охранников, еще семь человек пострадало. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашен на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.
После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашел.
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