Суд арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Их назвали по именам и показали фото

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шестерым фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries в центре Москвы. Об этом поздним вечером 19 сентября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Все шестеро были отправлены под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года. Таким образом, судом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об аресте задержанных:

• Сайфулаева А. А.

• Коноплева И. С.

• Нурматова М. Х.

• Канаева Р. М.

• Ефремова А. В.

• Мажиева М. Х.

Источник: пресс-служба судов города







Никого из журналистов на заседание не пустили. Здание суда было оцеплено вооруженными сотрудниками полиции.



Источник: пресс-служба судов города







Ранее сообщалось об аресте одного из участников конфликта, но его имя не называлось.

Источник: пресс-служба судов города







«Коммерсантъ» уточняет, что в уголовном деле о попытке рейдерского захвата офиса Wildberries уже 33 фигуранта во главе с Бакальчуком.



Источник: пресс-служба судов города







Владислав Бакальчук был задержан еще в среду. Ему был предъявлен ряд обвинений. Меру пресечения ему изберут 20 сентября.



Источник: пресс-служба судов города







Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.



Источник: пресс-служба судов города







У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошел вооруженный конфликт. Погибло двое охранников, еще семь человек пострадало. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашен на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.



После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашел.

