РБК: силовики задержали Владислава Бакальчука

У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошёл вооружённый конфликт. Погибли двое охранников, ещё семь человек пострадали. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал , что был приглашён на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ его версию опровергают , утверждая, что в офисе о визите Бакальчука не знали, никаких встреч с ним не планировали.

После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашёл.