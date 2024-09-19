РБК: силовики задержали Владислава Бакальчука

Силовики задержали владельца 1 % акций Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает 19 сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к СК и правоохранительным органам.
Задержание провели в среду, 18 сентября, у одного из офисов компании в бизнес-центре «Романов двор». Мужчина задержан на 48 часов.
«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.
Бизнесмену, по данным агентства, предъявили ряд обвинений:
в убийстве (ст. 105 ч. 2 УК),
покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК),
покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК),
самоуправстве (ст. 330 УК).
У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошёл вооружённый конфликт. Погибли двое охранников, ещё семь человек пострадали. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашён на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.
В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ его версию опровергают, утверждая, что в офисе о визите Бакальчука не знали, никаких встреч с ним не планировали.
После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашёл.
Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.
В Wildberries объявили день траура по погибшим во время стрельбы.
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