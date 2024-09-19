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Происшествия РБК: силовики задержали Владислава Бакальчука

РБК: силовики задержали Владислава Бакальчука

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21 комментарий

Силовики задержали владельца 1 % акций Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает 19 сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к СК и правоохранительным органам.

Задержание провели в среду, 18 сентября, у одного из офисов компании в бизнес-центре «Романов двор». Мужчина задержан на 48 часов.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Бизнесмену, по данным агентства, предъявили ряд обвинений:

  • в убийстве (ст. 105 ч. 2 УК),

  • покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК),

  • покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК),

  • самоуправстве (ст. 330 УК).

У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошёл вооружённый конфликт. Погибли двое охранников, ещё семь человек пострадали. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашён на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ его версию опровергают, утверждая, что в офисе о визите Бакальчука не знали, никаких встреч с ним не планировали.

После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашёл.

Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.

В Wildberries объявили день траура по погибшим во время стрельбы.

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Wildberries Владислав Бакальчук Развод Бакальчук
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Комментарии
21
Cashmare
49 минут
а что на это скажет возвращатель в семью?
VKuser174198221
37 минут
Что сынку, не помог тебе Рамззан Кадыров? Что - то вроде как развели тебя северокавказские товарисчи.....как ЛОХа в чистую!
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