    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.67eur102.04

    Татьяна Бакальчук: в Wildberries объявлен день траура по погибшим во время стрельбы

    4266
    6 комментариев

    День траура объявлен в компании Wildberries после вчерашней стрельбы в Москве, в результате которой погибли два человека. Об этом 19 сентября сообщила основательница Willdberries Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале.

    «К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей», — написала Бакальчук.

    Она также уточнила, что компания окажет родственникам погибших всю необходимую поддержку.

    «РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — добавила Татьяна Бакальчук.

    Основательница Wildberries уверена в том, что все виновные будут наказаны по закону.

    Cтрельба произошла накануне, 18 сентября, в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис WB. Погибли два охранника офиса. Всего в результате произошедшего пострадали семь человек, среди них оказались и полицейские. После конфликта были задержаны 28 человек.

    Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что стрельба в офисе компании в Романовом переулке была запланированной. Бакальчук считает, что на него и его сотрудников якобы готовили покушение и планировали преподнести это как несчастный случай. Адвокат Анас Эльмурзаев сказал, что стрельба в бизнес-центре была покушением на жизнь Владислава Бакальчука.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    WildberriesРазвод БакальчукВладислав БакальчукТатьяна Бакальчук
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close