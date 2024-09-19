Татьяна Бакальчук: в Wildberries объявлен день траура по погибшим во время стрельбы

День траура объявлен в компании Wildberries после вчерашней стрельбы в Москве, в результате которой погибли два человека. Об этом
«К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей», — написала Бакальчук.
Она также уточнила, что компания окажет родственникам погибших всю необходимую поддержку.
«РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — добавила Татьяна Бакальчук.
Основательница Wildberries уверена в том, что все виновные будут наказаны по закону.
Cтрельба произошла накануне, 18 сентября, в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис WB. Погибли два охранника офиса. Всего в результате произошедшего пострадали семь человек, среди них оказались и полицейские. После конфликта были задержаны
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что стрельба в офисе компании в Романовом переулке была запланированной. Бакальчук считает, что на него и его сотрудников якобы готовили покушение и планировали преподнести это как несчастный случай. Адвокат Анас Эльмурзаев сказал, что стрельба в бизнес-центре была покушением на жизнь Владислава Бакальчука.