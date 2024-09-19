Татьяна Бакальчук: в Wildberries объявлен день траура по погибшим во время стрельбы

День траура объявлен в компании Wildberries после вчерашней стрельбы в Москве, в результате которой погибли два человека. Об этом 19 сентября сообщила основательница Willdberries Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале.



«К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей», — написала Бакальчук.



Она также уточнила, что компания окажет родственникам погибших всю необходимую поддержку.

