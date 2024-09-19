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Стрельба в офисе Wildberries
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Общество Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в офисе Wildberries. Обвинения предъявлены 33 задержанным

Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в офисе Wildberries. Обвинения предъявлены 33 задержанным

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16 комментариев

Басманный суд вечером 19 сентября отправил под арест на два месяца первого фигуранта дела о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости. Имя арестованного не называется.

При этом уточняется, что СК потребовал ареста 27 задержанных участников конфликта.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что по делу о стрельбе в Романовом переулке следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам, включая сооснователя компании Владислава Бакальчука. «Коммерсантъ» уточняет, что в уголовном деле о попытке рейдерского захвата офиса Wildberries уже 33 фигуранта во главе с Бакальчуком.

Бакальчук был задержан еще в среду. Ему был предъявлен ряд обвинений:

  • в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК);

  • в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК);

  • в покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК);

  • в самоуправстве (ст. 330 УК).

Сообщается, что меру пресечения Бакальчуку изберут 20 сентября.

У офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, накануне произошел вооруженный конфликт. Погибло двое охранников, еще семь человек пострадало. Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук говорил о провокации, которую якобы устроило руководство РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Он настаивал, что был приглашен на встречу с руководством РВБ, где планировалось разрешить разногласия из-за остановки финансирования строительства новых складов.

После конфликта в офисе компании в полицию увезли под три десятка человек. Объяснения в отделе давал и Владислав Бакальчук. Бывший прокурор Шелковского района Чеченской Республики Анас Эльмурзаев, который представлялся его адвокатом, рассказал, что его доверитель приехал в отдел сам, чтобы дать объяснение. Оттуда Бакальчука якобы забрали в Управление внутренних дел по Центральному административному округу, но Эльмурзаев по указанному адресу предпринимателя не нашел.

Следственный комитет квалифицировал случившееся в бизнес-центре по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также самоуправстве.

В Wildberries объявили день траура по погибшим во время стрельбы.

Новость дополняется.

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Владислав Бакальчук Стрельба в Wildberries Арест Москва Конфликт
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Комментарии
16
282304523
1 час
При задержании надо было всех оставить
Mafioza
1 час
а имена почему скрыты, им нет 18ти?
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