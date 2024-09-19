Будет непросто, но интересно. Что ждет российскую экономику до конца года

Источник: Егор Алеев / ТАСС







В сентябре Минэкономразвития существенно пересмотрело свой макропрогноз. В нем отразилось ухудшение ожиданий по инфляции на 2024 год, но более высокий рост экономики и бурный рост зарплат. До конца года остается чуть больше трех месяцев, и они будут непростыми для экономики, считают опрошенные «Фонтанкой» аналитики. Почему и от каких факторов зависит степень сложности — подробнее в нашем обзоре.



Инфляция: выше, чем ожидалось

Высокая инфляция и отсутствие устойчивого замедления темпов роста цен стали одной из причин повышения ключевой ставки на прошлой неделе до 19%. В начале сентября годовая инфляция (то есть рост цен, зафиксированный по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составила 9% после 9,1% по итогам августа. В июле Банк России прогнозировал на конец 2024 года 6,5–7%, однако позже заявил, что показатель, вероятно, превысит диапазон. Минэк в своем прогнозе ожидает 7,3%.



Рост инфляционного давления может подтолкнуть ЦБ к более жесткой денежно-кредитной политике, говорит аналитик инвестиционной компании General Invest Артем Андреев. С другой стороны, уже сейчас наблюдается тенденция к увеличению сбережений населения, а рост зарплат граждан (который скорее играет на стороне инфляции) может замедлиться, поскольку компаниям придется сокращать издержки при более жестких денежно-кредитных условиях.



«Однако мы предполагаем, что текущие меры по борьбе с инфляцией будут иметь отложенный эффект и по итогам 2024 года показатель будет на уровне 7%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России», — считает он.



Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая считает, что по итогам 2024 года инфляция сложится несколько выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ. Удастся ли регулятору в 2025 году вернуть инфляцию в диапазон 4–4,5% — пока вопрос открытый. Снижение даже до 4–5% по следующему году «уже было бы успехом», отмечает экономист.



Ключевая ставка: выше 20%

Вопреки ожиданиям аналитиков ЦБ не только повысил ставку, но и дополнительно ужесточил свой сигнал. С точки зрения Ольги Беленькой, это говорит о высокой вероятности повышения ставки в октябре до 20% годовых. А ведь на этом же уровне показатель последний раз был в конце февраля 2022 года, когда экономику страны одолевали множественные внутренние и внешние шоки. На максимальном за последние 20 лет значении он продержался недолго — полтора месяца, до начала апреля.



«При этом пока нет полной уверенности в том, что, даже повысив ключевую ставку в октябре, ЦБ при этом сразу откажется от направленного сигнала на возможность ее дальнейшего повышения. Начало снижения ключевой ставки ожидаем в первом полугодии 2025 года», — говорит аналитик.



Сомнений в том, что 20% будет, практически не остается, хотя, конечно, надо будет смотреть на поступающие данные. Надежда увидеть в них что-то позитивное есть всегда. Что касается 2025 года, в старый прогноз ЦБ заложена средняя ставка 14–16%, что все равно довольно высоко. Учитывая недавний жесткий сигнал, диапазон, скорее всего, чисто математически будет увеличен.



«Рынок свопов закладывает в цены рост ключевой ставки до 21,25% на горизонте года. Возможность обуздать инфляцию путем повышения процентных ставок в текущих условиях выглядит неочевидной. Кроме того, жесткая ДКП повышает риски рецессии, поэтому прогнозировать дальнейшие действия регулятора сложно», — комментирует Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие».



ВВП: выше, чем в прошлом году

Рост бюджетных расходов, увеличение доходов населения и высокие темпы роста кредитования способствовали тому, что в первом полугодии российская экономика продолжала расти. По оценке Росстата, она прибавила 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во втором квартале темпы роста ВВП с поправкой на сезонность замедлились вдвое по отношению к первому кварталу.



Отчасти это стало результатом ужесточения политики ЦБ, но на замедление роста экономики работает не только ключевая ставка. Часть категорий граждан, предприятий, отраслей становятся все менее чувствительны к ее изменениям за счет значительной финансовой поддержки государства.



«Экономика по-прежнему испытывает острый дефицит трудовых ресурсов. Импортные товары, оборудование и комплектующие стали менее доступны из-за ухудшения ситуации с трансграничными расчетами, — перечисляет Ольга Беленькая. — Ужесточаются ценовые и неценовые условия кредитования. Также заметно ухудшаются условия для жилищного строительства в связи с изменением условий ипотеки с господдержкой и с фактически заградительными ставками по рыночной ипотеке. Что касается экспорта, то здесь основные ограничения связаны с влиянием санкций, логистических «узких мест» при перенаправлении экспортных маршрутов в другие регионы, трудностей с расчетами. Кроме того, в случае с добычей и экспортом нефти Россия соблюдает ограничения в рамках договоренностей ОПЕК+, а экспорт газа пока далек от восстановления после потери основной части европейского рынка».



В связи с этим эксперт ожидает, что в 2024 году экономика вырастет на 3,5–4%, в следующем году произойдет замедление до 1,3–1,5%. Примерно такие же ожидания в июле были у ЦБ. Минэк более оптимистичен — он повысил прогноз на 2024 год с 2,8% до 3,9% (это выше, чем в 2023 году, когда ВВП увеличился на 3,6%), а 2025-й — с 2,3 до 2,5%.



Дальнейшее охлаждение роста ВВП в 2024 году будет обусловлено сокращением программ льготной ипотеки, которое уже отразилось замедлением строительства, нехваткой рабочей силы, высокой загрузкой производственных мощностей, говорит Артем Андреев. Но все же он ожидает, что к концу года рост экономики составит 4%.



«До конца года остается еще три с половиной месяца, которые могут оказаться непростыми по ряду причин. В частности, из-за начавшегося снижения цен на нефть, дефицита юаней и прочего. Однако текущие тренды указывают на то, что большинство проблем, вероятно, будут так или иначе решены. Например, по таможенным данным КНР и Индии, торговля между Россией и этими странами продолжает расти, несмотря на вроде бы сохраняющиеся проблемы с трансграничными платежами. Так что прогноз Минэкономразвития о том, что по итогам 2024 года ВВП вырастет на 3,9%, выглядит вполне реалистичным», — считает Константин Церазов.



Дешевеющая нефть и трехзначный курс

В сентябре цена на нефть марки Brent впервые с декабря 2021 года опустилась ниже 70 долларов за баррель. Это произошло на фоне беспокойства участников рынка по поводу возможного замедления глобального спроса на сырье. В частности, можно выделить Китай, который не оправдал ожиданий по росту спроса в этом году, да и прогнозы на 2025 год сейчас переоцениваются к понижению, отмечает Артем Андреев.



«На данном фоне внимание участников рынка будет приковано к декабрьскому заседанию ОПЕК+, где картель может как увеличить объем добычи нефти, как ранее и планировалось, так и отказаться от данной идеи», — говорит он.



Несмотря на рост рисков, поддержку ценам все еще могут оказывать такие факторы, как начало цикла снижения ставок со стороны ФРС США (накануне она впервые за последние 4,5 года снизила базовую ставку — до 4,75–5%) и сохраняющаяся геополитическая напряженность.



«Ожидаем, что нефтяные котировки не покажут сильной направленной динамики до конца года и будут находится в диапазоне 72,5–75,5 доллара», — прогнозирует эксперт.



Константин Церазов также указывает на низкие коммерческие запасы нефти в США и «экстремально медвежье позиционирование» крупных спекулянтов (при таком поведении спекулянты зарабатывают на падении цены на актив).



«Вероятно, эти обстоятельства удержат цены на нефть Brent выше 65 долларов за баррель, и в оставшиеся до конца года месяцы она может колебаться в диапазоне 65–75 долларов. На фоне более низких цен на нефть (в январе — августе средняя цена Brent составила около 83 доллара) рубль, вероятно, окажется под давлением и может подешеветь с текущих уровней примерно на 10% против доллара, евро и юаня», — говорит экономист.



Ольга Беленькая ожидает, что к концу года курс останется в диапазоне 92–92 рубля за доллар, но к концу следующего года может вновь подняться до трехзначных чисел, при условии, что котировки российской экспортной нефти Urals будут находиться не выше 60–65 долларов за баррель. Для сравнения: в августе ее средняя цена составляла 70 долларов.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

