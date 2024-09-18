Хотите как в США? ФРС впервые за 4,5 года снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, перешла к смягчению денежно-кредитной политики. Впервые за последние четыре с половиной года она снизила базовую ставку — на 50 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых.

Информация об этом появилась 18 сентября по итогам двухдневного заседания регулятора. В его пресс-релизе отмечается прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, при этом пока темпы роста цен остаются несколько повышенными.