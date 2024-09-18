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    Хотите как в США? ФРС впервые за 4,5 года снизила базовую ставку

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    Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, перешла к смягчению денежно-кредитной политики. Впервые за последние четыре с половиной года она снизила базовую ставку — на 50 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых.

    Информация об этом появилась 18 сентября по итогам двухдневного заседания регулятора. В его пресс-релизе отмечается прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, при этом пока темпы роста цен остаются несколько повышенными.

    ФРС начала повышать диапазон ставки в марте 2020 года из-за разгона инфляции в США, что совпало с первыми месяцами пандемии коронавируса. К маю 2023 года показатель вырос до 5–5,25%, а в июле регулятор дополнительно увеличил его до 5,25–5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. На этом уровне ставка оставалась до сегодняшнего дня. Следующее заседание ФРС по ставке состоится 6–7 ноября.

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