Хотите как в США? ФРС впервые за 4,5 года снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, перешла к смягчению денежно-кредитной политики. Впервые за последние четыре с половиной года она снизила базовую ставку — на
Информация об этом появилась 18 сентября по итогам двухдневного заседания регулятора. В его пресс-релизе отмечается прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, при этом пока темпы роста цен остаются несколько повышенными.
ФРС начала повышать диапазон ставки в марте 2020 года из-за разгона инфляции в США, что совпало с первыми месяцами пандемии коронавируса. К маю