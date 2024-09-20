Центробанк откроет сервис для проверки подозрительных фирм

Центробанк с 1 октября откроет сервис для проверки компаний на добросовестность и выявление их участия в подозрительных операциях, 20 сентября сообщается на сайте регулятора.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) начала работать с середины 2022 года и уже содержит сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых аналитики регулятора, в зависимости от уровня риска, поделили на три группы — «зеленую, «желтую» и «красную».
Сервис размещен на сайте ЦБ и будет доступен для неограниченного круга лиц.
Данные платформы ЗСК служат банкам дополнительным инструментом; они сами проводят оценку благонадёжности бизнеса своих клиентов, руководствуясь требованиями законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.