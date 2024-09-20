Его имя объявляла Селин Дион, а легенда СКА говорит о божественном даре. Кто такой Иван Демидов, набравший 4 очка в 18 лет

Иван Демидов во время матча Источник: Максим Константинов / ТАСС







Возможно, что в СКА прямо сейчас играет новая звезда российского хоккея. 18-летний нападающий армейцев накануне в матче против «Сочи» устроил настоящий перформанс, набрав 4 (2+2) очка. Отдел спорта «Фонтанки» вместе с Максимом Сушинским и Сергеем Черкасом отмечает важность момента.



Случаев, когда 18-летние хоккеисты набирали больше 2–3 очков за матч, не так уж и много, мягко говоря. Например, нынешний партнер Демидова по звену Евгений Кузнецов больше трех очков на старте своей карьеры не выбивал. Ведущий игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые набрал четыре очка в 19 лет, когда играл за «Салават Юлаев». Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко добился такого результата в 21 год, выступая за СКА. Всех, конечно, переплюнул Евгений Малкин. В 2006-м, будучи 19-летним нападающим «Металлурга», он набрал 6 (3+3) очков. В том же году он уехал в НХЛ, где впоследствии трижды поднимал над головой Кубок Стэнли. Ну, вы поняли. Конечно, история хоккея знает много примеров, когда молодым хоккеистам предсказывали великое будущее, а они эти надежды не оправдывали, но все-таки, согласитесь, что прямо сейчас Демидов находится в неплохой компании. К тому же Иван не взялся из ниоткуда и последние пару лет за ним пристально наблюдали скауты НХЛ.



Демидов родом из Сергиева Посада. На детско-юношеском уровне успел поиграть за «Дмитров», ярославский «Локомотив» и подмосковный «Витязь». В 2021 году вместе со старшим братом, который тоже занимается хоккеем, переехал в Петербург, где и начался его путь к вершинам.



«В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» — невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом. При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока», — объяснял Демидов, почему решился на переезд.



В первый сезон в молодежной команде «СКА-1946» Иван нечасто попадал в заявку. В чемпионате МХЛ-2021/22 он провел 13 игр, в которых набрал 7 (4+3) очков. Тем не менее это был очень хороший результат для тогда еще 16-летнего игрока. В плей-офф проявить себя ему не дали, зато уже в следующем сезоне Демидов раскрылся во всей красе.



По итогам регулярного чемпионата форвард набрал 62 (19+43) очка в 41 матче и стал третьим бомбардиром лиги. Кроме того, в ноябре 2022-го он дебютировал на уровне КХЛ в матче против «Сочи» (5:2). В тот момент ему было 16 лет и 327 дней — девятый результат за всю историю лиги. В плей-офф на его счету было 13 (5+8) очков в 10 матчах. Тогда же о нем впервые заговорили как об одном из фаворитов будущего драфта НХЛ.



В прошлом сезоне Демидов сыграл за СКА всего 4 матча. Отчасти причиной стала травма, которую он получил на старте чемпионата. Ходили упорные разговоры, что главный тренер Роман Ротенберг перестал замечать талантливого юниора из-за его твердого настроя уехать в НХЛ. В итоге на драфте его выбрал под пятым номером «Монреаль Канадиенс». Объявляла его, кстати, Селин Дион.



«На этот сезон остаюсь здесь (в СКА. — Прим. ред.). Хочу отработать контракт до конца и уже потом думать. Моя мечта — играть в НХЛ. Я все для этого сделаю. Меня ничего не остановит», — говорил Демидов в августе.



Тем не менее, вопреки слухам и подобным интервью, в новом сезоне Роман Ротенберг фактически сделал 18-летнего Демидова игроком основного состава. Иван не пропустил ни одного матча на старте чемпионата, играя в среднем почти по 14 минут — отличный результат для его лет. И всё это более чем заслуженно. В первом же матче против действующего чемпиона он отдал результативную передачу, в пятой игре забил свой первый гол, ну и в шестой — набрал те самые 4 очка.



Сначала вместе с Кузнецовым Демидов ассистировал Александру Никишину, потом среагировал на подборе и отдал пас Фальковскому, который забил прямо от синей линии, в середине третьего периода завершил атаку точным броском под перекладину и под конец оформил дубль, попав через всю площадку в пустые ворота.



«Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона в финале Кубка Харламова, когда он не смог принять участия в решающих матчах из‑за травмы. Мы много говорили о том, куда двигаться и как работать. Это наш совместный труд. Он молодец, он услышал. Умный, образованный парень с высоким хоккейным интеллектом. Наше будущее. Ваня очень много работал летом. Не буду раскрывать детали, но он проделал над собой огромную работу. Это видно по тому, как он сейчас играет на команду», — оценил после игры выступление Демидова Роман Ротенберг.



В соцсетях болельщики «Монреаля» буквально сошли с ума от такого перформанса своего проспекта. Там уже спят и видят российского форварда в основном составе. Но готов ли он уже к НХЛ? Все-таки в 19–20 лет единицы заходят в лигу с ноги. Бывший хоккеист СКА, «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский уверен, что вокруг Демидова слишком много шума.



— Еще рано говорить про Демидова, как о новой звезде, — заявил Сушинский в разговоре с «Фонтанкой». — Парень сыграл всего несколько матчей. Понятно, что четыре очка не каждый набирает в его возрасте, но вы вот сейчас про него напишете, парень наденет корону и поедет. Поэтому я бы в тишине поддержал такие вещи.



— Овечкину и Малкину же это не помешало, хотя про них тоже много писали еще до отъезда в НХЛ.



— Не так много. Тогда пресса по-другому работала. Да и в основном это были печатные СМИ: «Спорт-Экспресс», «Советский Спорт». То ли дело сейчас — столько сайтов, которые моментально разносят информацию. А еще есть соцсети. Поэтому лучше, чтобы было спокойно и парень нормально рос и добивался своих целей. У него для этого есть все возможности.



— Для его роста что будет лучше: поиграть еще несколько лет в СКА или отправиться в НХЛ?



— Тут есть разные варианты. Если ему в СКА дадут много играть, почему бы и нет? Но у нас обычно так не доверяют молодым, как это происходит в Америке. Вон в прошлом году Коннор Бедард пришел и сразу попал в первое звено, все большинство играл. У нас такого, к сожалению, нет.



Бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе СКА Сергей Черкас уверен, что у Демидова есть все данные, чтобы стать звездой мирового хоккея. В то же время он отметил, что во вчерашней результативной игре Ивана есть большая заслуга его партнера по звену — Евгения Кузнецова.



— Нужно отдать должное тренерскому штабу, который нашел вот это сочетание, — отметил Черкас. — Эти ребята вдвоем просто творят чудеса. Тандем Демидов — Кузнецов — это великолепное сочетание. Они дополняют друг друга. Два умных игрока, которые понимают игру, которые чувствуют игру. А за Демидовым я внимательно наблюдал еще в прошлом году. В СКА-1946 он играл ведущую роль. Жалко только, что такие игроки не задерживаются у нас, а сразу уезжают в НХЛ. С другой стороны, это говорит о том, что в СКА созданы все условия для профессионального роста хоккеистов.



— Вам Демидов напоминает кого-то из звезд прошлых лет?



— Сложно сказать. Немножко разный хоккей. Плюс каждый игрок — это индивидуальность. У Демидова есть то, чего нет у других игроков. У того же воспитанника питерского хоккея Дмитрия Рашевского, который сейчас играет в московском «Динамо», тоже есть определенная оригинальность, поэтому его имя сейчас тоже звенит. У Демидова — своя индивидуальность. Помимо хорошего катания, хорошего владения клюшкой, у него есть высокий хоккейный интеллект, креативность, чувство партнера, умение вовремя отдать передачу, умение вовремя открыться. А этому уже сложно научиться. Это божественный дар.



Так что наслаждаемся божественной игрой от Ивана Демидова, пока есть такая возможность. Уже в следующем сезоне он может уехать в Монреаль, где его уже очень ждут.

