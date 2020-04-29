Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 апреля внёс поправки к постановлению о временном въезде в РФ, благодаря которым граждане РФ с паспортом или ВНЖ другого государства смогут выехать из России к месту постоянного проживания.

Согласно распоряжению, разрешён только однократный выезд. Помимо ВНЖ и паспорта можно предъявить «иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание».

С 30 марта выезд граждан Российской Федерации с территории России был ограничен на неопределённый срок вне зависимости от наличия у них паспорта иностранного государства для защиты здоровья населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Подробнее о том, как россияне с двойным гражданством стали узниками своей родины, «Фонтанка» писала ранее. Регулярные рейсы за рубеж Росавиация приостановила в начале апреля.