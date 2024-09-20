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Авто В Петербурге снова выросли пробки. Особенно плотно на КАД

В Петербурге снова выросли пробки. Особенно плотно на КАД

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4 комментария

К началу вечернего часа пик 20 сентября пробки в Петербурге уже выросли до 7 баллов. Для шестого часа это на 1 балл больше обычного, отмечает аналитический сервис «Яндекс.Пробки».

Самая длинная для этого времени суток пробка скопилась еще в начале шестого часа вечера на КАД. Затор длиной 12,4 километра растянулся на внешнем кольце от Комендантского проспекта до Приморского шоссе. Также внешнее кольцо встало в пробках от Витебского проспекта до Мурманского шоссе и от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.

На внутреннем кольце скопился 5-километровый затор от Рябовского шоссе в сторону Мурманского, а также от вантового моста до Пулковского шоссе. Пятничная пробка также собралась на севере ЗСД перед развязкой с КАД со стороны города.

Центр города начинает разъезжаться. Плотнее всего сейчас на Каменноостровском проспекте. В то же время начинают копиться пробки на выездах из города: уже встали Выборгское и Мурманское шоссе и Софийская улица.

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Комментарии
4
266097915
23 минуты
Чего ему в Москве не сидится? Приехал, весь город на уши поставил
282694747
19 минут
В четверг никак не смыться?Люди на дачу едут
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