В Петербурге снова выросли пробки. Особенно плотно на КАД









К началу вечернего часа пик 20 сентября пробки в Петербурге уже выросли до 7 баллов. Для шестого часа это на 1 балл больше обычного, отмечает аналитический сервис «Яндекс.Пробки».



Самая длинная для этого времени суток пробка скопилась еще в начале шестого часа вечера на КАД. Затор длиной 12,4 километра растянулся на внешнем кольце от Комендантского проспекта до Приморского шоссе. Также внешнее кольцо встало в пробках от Витебского проспекта до Мурманского шоссе и от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.

На внутреннем кольце скопился 5-километровый затор от Рябовского шоссе в сторону Мурманского, а также от вантового моста до Пулковского шоссе. Пятничная пробка также собралась на севере ЗСД перед развязкой с КАД со стороны города.

Центр города начинает разъезжаться. Плотнее всего сейчас на Каменноостровском проспекте. В то же время начинают копиться пробки на выездах из города: уже встали Выборгское и Мурманское шоссе и Софийская улица.