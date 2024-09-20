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Происшествия Суд арестовал водителя, который отправил машину в витрину и курьера — в реанимацию

Суд арестовал водителя, который отправил машину в витрину и курьера — в реанимацию

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Василеостровский районный суд заключил под стражу Тулкина Усманова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 20 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Авария произошла накануне на Среднем проспекте Васильевского острова. Усманов ехал на KIA RIO и решил развернуться у дома № 21. При этом он не уступил дорогу встречному VOLVO ХС90. В результате столкновения последний автомобиль изменил траекторию, сбил курьера «Яндекс.Лавки» и въехал в витрину магазина, чудом не задев девушку. По данным «Фонтанки», доставщик в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

Момент ДТП попал на видео.

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