Суд арестовал водителя, который отправил машину в витрину и курьера — в реанимацию

Василеостровский районный суд заключил под стражу Тулкина Усманова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 20 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Авария произошла накануне на Среднем проспекте Васильевского острова. Усманов ехал на KIA RIO и решил развернуться у дома № 21. При этом он не уступил дорогу встречному VOLVO ХС90. В результате столкновения последний автомобиль изменил траекторию, сбил курьера «Яндекс.Лавки» и въехал в витрину магазина, чудом не задев девушку. По данным «Фонтанки», доставщик в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.
Момент ДТП попал на видео.
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