На Васильевском автомобиль вылетел на тротуар и протаранил витрину. Есть пострадавший

Источник: читатель «Фонтанки» Андрей







Курьер пострадал в результате аварии на Васильевском острове в Петербурге 19 сентября. Его снёс автомобиль, въехавший в витрину магазина.



Последствия аварии на Среднем проспекте Васильевского острова, 21, показал читатель «Фонтанки». На кадрах разбитая витрина и автомобиль, стоящий колёсами на тротуаре.

Источник: читатель «Фонтанки» Андрей

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось незадолго до половины второго часа дня. «Вольво XC90» в магазин готовой еды отправил удар «Киа Рио».



По предварительным данным, 38-летний водитель «Киа», поворачивая налево, столкнулся со встречным автомобилем. Тот вылетел на тротуар и сбил курьера на мопеде, который стоял рядом с магазином.



29-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку по факту аварии.