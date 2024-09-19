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Происшествия На Васильевском автомобиль вылетел на тротуар и протаранил витрину. Есть пострадавший

На Васильевском автомобиль вылетел на тротуар и протаранил витрину. Есть пострадавший

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3 комментария

Курьер пострадал в результате аварии на Васильевском острове в Петербурге 19 сентября. Его снёс автомобиль, въехавший в витрину магазина.

Последствия аварии на Среднем проспекте Васильевского острова, 21, показал читатель «Фонтанки». На кадрах разбитая витрина и автомобиль, стоящий колёсами на тротуаре.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось незадолго до половины второго часа дня. «Вольво XC90» в магазин готовой еды отправил удар «Киа Рио».

По предварительным данным, 38-летний водитель «Киа», поворачивая налево, столкнулся со встречным автомобилем. Тот вылетел на тротуар и сбил курьера на мопеде, который стоял рядом с магазином.

29-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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Комментарии
3
Garik.Maremanov.1-1
36 минут
Да не мог этот дохлый КИА вынести Вольво.
Волан де Морг
41 минута
Когда уже личные авто в городах запретят, что ни день новая авария.
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