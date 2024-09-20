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    Москвичи обнаружили трупы животных в зоогостинице, куда они сдали своих питомцев на передержку

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    Владельцы домашних животных обнаружили трупы нескольких собак в московской зоогостинице, в которую они сдали своих питомцев на передержку. Об этой жуткой истории рассказывает издание MSK1.RU.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия
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    В СМИ обратилась москвичка Елизавета, воспользовавшаяся услугами зоогостиницы Oh! My dog на Осташковской, 14. По словам девушки, она пошла проверить своих собак, но никого из сотрудников зоогостиницы на месте не оказалось. Само помещение было открыто.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Внутри обнаружились трупы щенков, помещенные в холодильник, и еще несколько просто лежащие в комнатах для передержки. Как долго животные были предоставлены самим себе, сказать затруднительно. Нескольких собак удалось спасти — они были отправлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

    «Всех животных мы вчера вывезли. Там было шесть моих и еще восемь чужих. Остальные — только трупы. Их было около четырех, может, больше, но я не решилась открывать мусорные мешки», рассказала Елизавета.

    После спасения животных хозяева собак вызвали полицию. Правоохранителям удалось связаться с арендодателем помещения, которая не знала о произошедшем, но предоставила контакты владелицы Oh! My Dog. Согласно данным MSK1.RU, у нее есть профиль на сайте для фрилансеров, где она предлагает дрессировать щенков, обучать кинологов, а также принять роды у животного.

    Связаться с ней по указанному на сайте гостиницы телефону не удалось.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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