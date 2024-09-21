Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-з.

 768мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Торопец под атакой
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
Снос домов под ВСМ
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Шесть мужчин были арестованы за попытку прорваться в НИИ им. Склифосовского. Туда привезли пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

Шесть мужчин были арестованы за попытку прорваться в НИИ им. Склифосовского. Туда привезли пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

2 767
3 комментария

Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, были арестованы на 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно пресс-релизу, они были признаны виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции).

Административный арест был назначен Ведзижеву А.П., Чапанову А.И., Кодзоеву М.Р., Цицкиеву А.М., Цицкиеву И.А. и Чапанову М.Л.. Издание ТАСС уточняет, что все шестеро пытались прорваться в помещения НИИ, куда привезли пострадавших после перестрелки у офиса Wildberries.

Согласно постановлению суда, 30 человек 18 сентября собрались у здания НИИ и стали «агрессивно пытаться прорваться в приемное отделение», мешая работе медицинского учреждения и не реагируя на неоднократные требования полиции покинуть территорию. В итоге несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в Романовом переулке. Конфликт начался после того, как туда с «командой» прибыл сооснователь Владислав Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК); покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК), но сам он был отпущен домой.

Дома он записал обращение к супруге Татьяне и обвинил Сулеймана Керимова в попытке захвата Wildberries.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
НИИ имени Склифосовского Стрельба в Wildberries Задержание Арест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Zet
54 минуты
какая жестокость... не дали передачу больным товарищам занести...
почти бросил..)
41 минута
Это ещё их 15 суток кормить будут на наши налоги?! Беспредел..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35