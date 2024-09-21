Шесть мужчин были арестованы за попытку прорваться в НИИ им. Склифосовского. Туда привезли пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

Согласно постановлению суда, 30 человек 18 сентября собрались у здания НИИ и стали «агрессивно пытаться прорваться в приемное отделение», мешая работе медицинского учреждения и не реагируя на неоднократные требования полиции покинуть территорию. В итоге несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в Романовом переулке. Конфликт начался после того, как туда с «командой» прибыл сооснователь Владислав Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК); покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК), но сам он был отпущен домой.