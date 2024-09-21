Шесть мужчин были арестованы за попытку прорваться в НИИ им. Склифосовского. Туда привезли пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, были арестованы на 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Согласно пресс-релизу, они были признаны виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции).
Административный арест был назначен Ведзижеву А.П., Чапанову А.И., Кодзоеву М.Р., Цицкиеву А.М., Цицкиеву И.А. и Чапанову М.Л.. Издание ТАСС уточняет, что все шестеро пытались прорваться в помещения НИИ, куда привезли пострадавших после перестрелки у офиса Wildberries.
Согласно постановлению суда, 30 человек 18 сентября собрались у здания НИИ и стали «агрессивно пытаться прорваться в приемное отделение», мешая работе медицинского учреждения и не реагируя на неоднократные требования полиции покинуть территорию. В итоге несколько человек были задержаны.
Ранее сообщалось, что всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в Романовом переулке. Конфликт начался после того, как туда с «командой» прибыл сооснователь Владислав Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК); покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК), но сам он был отпущен домой.
Дома он записал обращение к супруге Татьяне и обвинил Сулеймана Керимова в попытке захвата Wildberries.
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